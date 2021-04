Sugestões de pratos para o almoço de domingo

Se você adora compartilhar os almoços de domingo com amigos ou familiares, confira algumas receitas para deixar esse encontro ainda mais saboroso.

A semana foi bastante agitada no trabalho, o final de semana chega e você tem a oportunidade de relaxar na companhia de amigos e familiares. A curtição começa com o happy hour na sexta e termina com um bom almoço no domingo.

Seja na sua casa, na dos pais, avós, cônjuge ou de um(a) amigo(a) querido, compartilhar um almoço gostoso preparado com carinho e uma cerveja para refrescar é uma ótima pedida em qualquer época do ano. Por isso, se você adora se reunir com os seus, oferecendo comidas e bebidas para o almoço e recebendo as pessoas próximas com muito carinho e fartura, confira algumas receitas ótimas para essas ocasiões.

Costelinha de porco

Esta é considerada uma das carnes mais saborosas e o segredo do seu preparo é justamente o tempero. Para quem gosta de criar sabores inovadores, vale apostar em ervas como manjerona, alecrim e sálvia. Também é preciso estar atento ao ponto da carne, pois uma boa costelinha se desprenderá do osso.

Os temperos básicos da costelinha de porco são sal, pimenta, alho e suco de limão. A costelinha costuma fazer sucesso em churrascos, mas pode ser preparada na panela. Se esse é o seu caso, basta cortar a costela em pequenos pedaços e temperá-los com um pouco de sal. Em seguida, refogue esses pedaços de costela em uma panela grande até que eles fiquem dourados de modo uniforme.

Depois, adicione a cebola e refogue. Acrescente as ervas do seu gosto e três dentes de alho. Por fim, coloque um pouco de suco de limão, misture bem e adicione água por último, em uma quantidade perto de cobrir as costelas. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo até que a água comece a secar.

Vá adicionando um pouco mais de água quando sentir que a carne começou a grudar no fundo da panela e repita a etapa até a costela desmanchar completamente. Quando a carne estiver no ponto, adicione (opcionalmente) um dente de alho e uma folha inteira de sálvia e deixe cozinhar por mais 5 minutos.

Estrogonofe

Estrogonofe é outro prato que tem gostinho de aconchego. A receita tradicional pode conter carne bovina ou de frango, mas também existem opções para os vegetarianos (de palmito ou cogumelos, por exemplo). Qualquer uma dessas escolhas deve ser acompanhada por arroz e batata palha.

Para preparar o estrogonofe, basta refogar a cebola com margarina, adicionar o palmito ou cogumelos, deixar no fogo por alguns minutos e acrescentar temperos do seu gosto. Uma boa opção é a combinação entre molho inglês e mostarda. Deixe em fogo baixo e, quando a mistura encorpar, acrescente o creme de leite aos poucos. Mexa circularmente e desligue o fogo antes que levante fervura.

Risoto Integral

Para quem aprecia um cardápio mais leve, essa é uma opção simples e deliciosa. Risoto é um prato bastante versátil que costuma agradar aos mais diferentes paladares.

Para prepará-lo, comece cozinhando alguns legumes de sua preferência (algumas sugestões para este prato são: brócolis, abobrinha, cenoura, alho poró). Guarde a água utilizada no cozimento dos legumes, pois ela contém propriedades nutricionais e será usada para a preparação do risoto.

Em seguida, refogue um pouco de cebola sem utilizar óleo, adicione o arroz (do tipo carnaroli), deixe-o aquecer por alguns minutos e adicione um pouco de vinho branco. Assim que ele evaporar, adicione duas xícaras do caldo de legumes e deixe o arroz cozinhar até secar.

Após esse tempo o arroz ainda vai estar levemente duro, o que exigirá adicionar, aos poucos, mais caldo e mexer devagar até que o arroz chegue no ponto desejado. Quando isso acontecer, adicione os legumes devidamente picados e finalize com um pouco de suco de limão. Para quem gosta, é possível adicionar cream cheese. Para acompanhar, um filé de salmão grelhado é uma ótima pedida.