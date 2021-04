Loungewear: aprenda a criar looks estilosos e confortáveis

Estilo que combina conforto e estética é uma das maiores apostas fashion da temporada.

A moda é um dos setores da cultura que responde às transformações da sociedade mais rapidamente. Por esse motivo, quando olhamos para a história, a indumentária é um aspecto essencial de se analisar ao tentarmos entender os costumes, crenças e anseios de uma determinada época.

Olhando para o presente e para o futuro, em 2021 iniciamos uma década cheia de transformações em nossa rotina e a moda, é claro, tem sido influenciada por elas. Um bom exemplo disso é a tendência loungewear, que une conforto e estilo, fazendo do moletom masculino uma peça versátil, ideal para o home office, mesmo em dias de reuniões e chamadas de vídeo.

Esse crescimento contínuo do trabalho remoto, vale dizer, é um dos principais impulsores da popularização dessa tendência no guarda-roupa masculino. A ciência, por assim dizer, aprova sua adesão: estudos têm demonstrado que quem trabalha em casa não deve cair na tentação de usar pijamas e roupas velhas enquanto executa suas atividades laborais.

Isso porque, segundo essas pesquisas, nosso cérebro associa tais vestimentas com momentos de relaxamento e, em alguns casos, até mesmo de certo desleixo, não sendo uma prática positiva para a autoestima, mesmo em casa. De toda forma, ninguém quer passar o dia todo com roupas e sapatos apertados, especialmente em home office. É nesse sentido que o loungewear entra em cena, para além da tendência, como uma solução prática e estilosa.

Montando looks loungewear masculinos

Dois principais aspectos devem ser considerados quando pensamos em montar nossos looks loungewear masculinos: o material e a modelagem das peças. Sabendo disso, fica bem simples elaborar nossos visuais cotidianos. Em primeiro lugar, devemos dar preferência a tecidos naturais. Os feitos em algodão e lã são bons exemplos de tecidos confortáveis e super práticos.

Aderir ao loungewear nesse momento do ano, em que o inverno se aproxima, se torna bem mais fácil. Calças de moletom com corte reto, sem estampa, por exemplo, são uma boa pedida. Para fugir um pouco da cara de pijama que essa peça pode dar, invista em cores além do clássico cinza. Mesmo cores básicas já darão conta do recado. O branco e o preto, por exemplo, são boas apostas.

Camisetas lisas de algodão e casacos de tricô fazem o complemento desse look básico de loungewear. Nesse sentido, invista nas variações dessas peças, mas evite modelos acinturados ou justos demais.

Deixando seu look mais estiloso

Um visual loungewear básico, com uma boa combinação de cores, caimento correto e tecidos confortáveis de qualidade, já é um look estiloso por excelência. Como você já deve ter percebido, essa é uma tendência diretamente influenciada pelo pensamento minimalista, que dá atenção especial aos detalhes.

Mas se você quer deixar o seu look loungewear masculino ainda mais elegante, algumas dicas muito simples poderão te ajudar. Em primeiro lugar, entenda a gama de possibilidades das peças que compõem o estilo. Cardigãs, cachecóis, sobretudos e hobbies, por exemplo, são boas pedidas para complementar o seu visual.

Na hora de escolher o sapato, prefira modelos confortáveis, estilo performance ou slip on. Como este último é um tipo de calçado mais “sequinho”, ele cai bem em visuais mais enxutos, com menos volume de tecido. Já os tênis estilo performance são a cereja do bolo de uma composição mais volumosa, com sobreposições.

Em dias com temperaturas um pouco mais amenas, mesmo as bermudas poderão entrar em cena e fazer seu look ainda mais estiloso e despojado. Contrapor essa causalidade, entretanto, é sempre uma boa pedida. Assim, quando optar pela bermuda de moletom, invista em uma parte de cima um pouco mais elegante. Para a combinação dar certo, mais uma vez, atente-se à combinação das cores, do volume e do caimento entre as peças.