* Por: Jornal Montes Claros - 7 de maio de 2021.

Norte de Minas – Prefeitura de Grão Mogol realiza concurso de fotografia em comemoração aos 163 anos da cidade

Norte de Minas – Em comemoração aos 163 anos de Grão Mogol, em 14 de maio, a Prefeitura realizará um concurso de fotografia na cidade.

A competição, de acordo com o Secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, Ítalo Mendes, tem por objetivo despertar novos olhares sob perspectivas diferentes sobre a cidade, “Queremos comemorar mais do que o aniversário da cidade, queremos comemorar o Dia de Grão Mogol, dessa forma, começamos desde já convidando as pessoas a postarem suas fotografias da cidade no Instagram”, disse.

O concurso é aberto a quem quiser participar desde que a foto seja de autoria própria e será através das redes sociais oficiais da campanha, o @vivagrãomogol.

Os interessados devem postar fotos em suas redes sociais com as hastags #vivagraomogol , #diadegraomogol , #graomogol, e marcar o ig oficial, além disso, encaminhar sua postagem via direct para ser repostada. A fotografia mais curtida na rede oficial do concurso será a grande campeã.

Para o Prefeito Diêgo Antônio Braga Fagundes essa é uma oportunidade de mostrar Grão Mogol para o país inteiro, “a nossa cidade é belíssima, nós que moramos aqui sabemos disso, agora queremos compartilhar as nossas paisagens, a nossa história com outras pessoas. Para além da fotografia Grão Mogol precisa ser vivenciada”, enfatizou.

O prazo para as postagens é 07 de maio ao dia 13, 23:59. O vencedor ganhará um final de semana de semana em Grão Mogol, incluso hospedagem, alimentação e city tour com guia.