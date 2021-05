O 1.000.000o automóvel elétrico da BYD é produzido

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de maio de 2021.

Empresa tem planos de entregar 1.500 automóveis ao mercado europeu em 2021

Ontem, 19 de maio de 2021, a BYD está celebrando um importante marco ao se tornar uma das primeiras produtoras automobilísticas a produzir um milhão de automóveis elétricos. O milésimo veículo, um Han EV, saiu hoje da linha de produção na sede e fábrica da BYD em Shenzhen.

Numa cerimônia especial, líderes de órgãos governamentais, associações industriais, parceiros e fornecedores da BYD, 400 veículos de comunicação e cerca de 100 proprietários de automóveis BYD se reuniram para comemorar a ocasião.

O momento marcante na história da BYD coincide com o anúncio de que o primeiro lote de 100 BYD Tang, utilitários desportivos 100% elétricos, está agora pronto para entrega na Noruega. O país escandinavo foi escolhido como plataforma de lançamento para os ambiciosos planos da BYD no mercado de automóveis europeu. A BYD também anunciou que, no total, 1.500 SUVs BYD Tang serão entregues na Noruega até o final do ano, com a empresa se comprometendo a acelerar suas estratégias europeia e global. A entrega dos primeiros 100 automóveis para os clientes noruegueses está programada para o terceiro trimestre deste ano.

O 1.000.000 o carro elétrico de passageiros da BYD sai da linha de produção

O trabalho pioneiro da BYD no desenvolvimento da tecnologia de baterias e na fabricação de veículos elétricos tem liderado a revolução na indústria automotiva global desde que a empresa entrou neste segmento, em 2003, liderada por tecnologias inovadoras e por uma estratégia comercial global bem calibrada. Em 2004, a BYD revelou seu carro-conceito 100% elétrico, o BYD ET, no Salão do Automóvel de Pequim, marcando a estreia de um modelo de energia limpa. Em 2008, o primeiro veículo híbrido plug-in produzido em massa do mundo – o BYD F3DM – foi oficialmente revelado. Então, em 2020, o BYD Han, foi lançado com parâmetros de desempenho que estabeleceu 12 recordes mundiais e nove na China. O BYD Han continua a ser um modelo líder de vendas no mercado de sedans médio a grande de luxo, com as mesmas credenciais de modelos rivais das três gigantes alemãs de carros de luxo.

“A BYD assume a responsabilidade e a missão de servir como modelo para novas marcas de veículos elétricos na China” disse Wang Chuanfu, fundador e CEO da BYD. “Do primeiro ao milionésimo veículo, essa é a resposta da BYD ao chamado para a transformação global da indústria automotiva. A BYD começou a partir do zero, à medida em que o país, dominado pela industrial automotiva tradicional, se transforma em um país que é referência em sustentabilidade”.

De acordo com Adalberto Maluf, Diretor de Marketing e Sustentabilidade da BYD, “esta marcar é mais do que simbólica, ela representa que a eletromobilidade se consolida como a principal tendência do setor automotivo no mundo. A BYD se orgulha de ser pioneira e uma das maiores fabricantes de veículos elétricos da história. A empresa foi criada com três sonhos: a geração de energia solar, o armazenamento de energia e a mobilidade elétrica como instrumento para redução da poluição, melhoria da qualidade de vida e criação de empregos verdes. Ficamos muito felizes em ver que finalmente o veículo elétrico chegou para dominar o setor automotivo mundial.”

Clientes em primeiro lugar

“O caminho para o milionésimo veículo não teria sido possível sem o apoio dos proprietários de automóveis em cada passo do caminho”, acrescentou Wang Chuanfu, “e a BYD reconhece que “os sonhos verdes” só poderão ser alcançados de mãos dadas com todos os nossos clientes”.

Com essa estreita relação com os clientes em mente, a BYD convidou 10 de seus clientes de veículos elétricos para participar da cerimônia, incluindo os proprietários do 100.000 o e do milionésimo veículos. Eles se juntaram à BYD na celebração de seu esforço em caminhar em direção a um futuro melhor e sustentável.

Na praça central da sede global da BYD, outros 80 proprietários de automóveis da BYD posicionaram seus veículos formando o número 1.000.000, para ajudar a celebrar o marco.

O primeiro lote de 100 SUVs BYD Tang tem como destino à Noruega, totalizando 1.500 unidades programadas em 2021

Além da notícia sobre a produção do milionésimo automóvel elétrico, a BYD também confirmou a entrega ao mercado europeu dos primeiros 100 BYD Tang 100% elétricos, a caminho da Noruega. O país do norte da Europa foi selecionado como plataforma de início de uma presença bem-sucedida no crescente mercado de veículos elétricos europeu.

Com a descarbonização no topo da agenda política europeia, a BYD chega ao mercado de automóveis em um momento importante. O BYD Tang é um forte competidor para as marcas europeias mais estabelecidas, com seu design elegante e novas tecnologias oferecendo uma proposta convincente para os compradores de automóveis zero. No centro de suas credenciais tecnológicas está a nova bateria Blade, ultra segura e com economia de espaço, com números de desempenho de até 505 km (NEDC) e aceleração de 0-100 km/h em apenas 4,6 segundos a partir de sua capacidade de 86,4 kWh.

A BYD descreve seu novo negócio na Noruega como o “começo do sonho europeu” no que diz respeito às ambições de seus carros de passageiros. Um diferencial fundamental para a BYD é seu compromisso em trazer para o mercado somente automóveis 100% elétricos e de emissão zero – uma estratégia apoiada pela produção de ônibus elétricos da BYD e sua posição de liderança nos mercados em toda a Europa.

Trabalhando lado a lado com os principais parceiros da cadeia de suprimentos

A chave para realizar os sonhos da BYD tem sido o apoio dos principais parceiros da cadeia de suprimentos. Na cerimônia de hoje, Wang Chuanfu fez uma referência especial à ZF Friedrichshafen AG, Fuyao, Valeo e outros, ao declarar a intenção da BYD de se unir com ainda mais parceiros em um esforço conjunto para liderar a transformação da indústria automotiva global e abrir caminho para a eletrificação.

A substituição do motor de combustão interna por veículos com novas fontes de energia – e especificamente veículos elétricos a bateria – é crucial para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, garantir a segurança energética nacional e alcançar a meta de alcançar o ‘pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060’. Como principal participante da nova indústria de veículos elétricos, a BYD continuará a trabalhar com parceiros, fornecedores e clientes para seguir em frente e realizar o sonho das viagens ecológicas.

Sobre a BYD

A BYD foi por quatro anos consecutivos (de 2015 a 2018) a maior fabricante global de baterias de lítio-ferro e de veículos elétricos e plug-in. A empresa está presente nos seis continentes, com veículos operando em mais de 300 cidades de 50 países. Superando 220 mil funcionários distribuídos em mais de 30 fábricas ao redor do globo (sendo 20 mil engenheiros pesquisadores que já desenvolveram acima de 24 mil patentes). A BYD é ainda a segunda maior fornecedora de componentes para celulares, tablets e laptops no mundo. Em 2019, a empresa alcançou a terceira posição entre as companhias que estão mudando o mundo para melhor, “Change The World”, da Revista Fortune, e, em 2016, ganhou o prêmio Zero Emission Eco system da ONU, entre outros prêmios internacionais.

No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de chassis de ônibus elétricos e comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 2017, inaugurou sua segunda planta, para produção de módulos fotovoltaicos, consolidando-se como uma das líderes desse importante mercado no Brasil. Em 2020, a BYD iniciou a operação de sua terceira planta fabril no País, em Manaus, para a produção de baterias. A BYD também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: Em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. A BYD Brasil emprega 365 funcionários nas cidades de Campinas, São Paulo, Salvador, Manaus, Vitória, Curitiba e Rio de Janeiro. Em abril de 2021, a BYD Brasil passou a integrar o Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

