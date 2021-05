Quais são as características do café especial?

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de maio de 2021.

Se você não consegue começar o dia sem um bom cafezinho, mas ainda não conhece os cafés especiais, confira algumas dicas para diferenciá-lo dos tradicionais!

O café é uma das bebidas mais populares no mundo. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o consumo mundial de café em 2021 deve ultrapassar 166 milhões de sacas.

Não existem registros oficiais sobre a origem do café. O que se sabe é que essa planta é originária das regiões altas da Etiópia, como Cafa e Enária. Algumas lendas bastante populares no país apontam que um pastor chamado Kaldi foi quem descobriu que as plantas dessa região tinham algo diferente e deixavam as cabras com mais energia toda vez em que elas mastigavam os seus frutos.

Se você ama provar os mais diferentes tipos de café, confira mais informações sobre como reconhecer um café especial e caprichar mais ao receber amigos e familiares para compartilhar um bom café!

Mercado brasileiro

O Brasil é um país referência no que se refere à produção cafeeira, sendo também o segundo maior consumidor dessa bebida no planeta. De todo o café produzido no país, 70% é exportado e o restante fica para o consumo interno (no qual menos de 10% é composto de cafés especiais).

Assim, embora seja um grande produtor e consumidor da bebida, o Brasil ainda precisa desenvolver o seu potencial no mercado de cafés especiais. E a primeira pergunta é: como diferenciá-lo do café tradicional?

Café tradicional

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), o café tradicional é caracterizado por combinar os grãos da espécie arábica (rica em sabor e óleos aromáticos) e conilon (cujo trato é mais rude e possui qualidade sensorial menor). Essa mistura reduz a complexidade e a acidez do produto.

Além disso, o café tradicional tem um sabor amargo e intenso. Nos estabelecimentos comerciais, é comum encontrar esse tipo de café em embalagens tipo almofada ou fechadas no sistema de vácuo. Esse café possui uma torra muito acentuada e já vem moído, bem fino.

Café especial

Já o café especial apresenta grãos perfeitos e são torrados de uma maneira mais eficaz a fim de expressar toda a sua qualidade sensorial (sabor). A moagem é realizada por profissionais especializados, pois esse processo impacta na qualidade final do café.

Os grãos são puros, sem misturas e 100% arábica, o que proporciona sensações únicas de sabores e aromas. A seleção de grãos é super rigorosa e o ponto de torra é mais preciso em comparação ao café tradicional. Outro dado importante é que o café especial possui até metade da cafeína encontrada nos tradicionais.

Para alcançar esses sabores únicos, são realizados testes de perfis para construir uma curva de torra que evidencie todas as características boas dos grãos. O resultado é a produção dos mais variados sabores, que nos remetem a notas achocolatadas, florais ou frutadas, podendo apresentar uma acidez de frutas cítricas ou da maçã.

Outra vantagem desse tipo de café é que ele dispensa o uso de adoçantes, já que possui uma doçura natural decorrente do processo preciso de colheita e torra. Essa informação é importante sobretudo para pessoas que lidam com problemas de saúde, como a diabetes.

Benefícios

O café é reconhecido por ser uma bebida que ajuda a manter a energia. Contudo, os benefícios dessa bebida não se limitam a isso. Além de melhorar o desempenho cognitivo de quem o consome devido à cafeína, essa bebida diminui o risco de diabetes tipo 2, que atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, além das doenças de Alzheimer e Parkinson.

Outro impacto positivo provocado pelo consumo de café ocorre no fígado, órgão responsável por eliminar substâncias tóxicas do organismo e produzir a bile (substância essencial para o processo de digestão). O consumo de café reduz os riscos de cirrose em até 80%.