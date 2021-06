Não vai para a Festa Junina? Saiba o que fazer em junho

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de junho de 2021.

Preparamos um guia para você aproveitar muito o mês junino

Você adora as festas juninas e não vai poder aproveitar devido à pandemia? Pensando nisso, trouxemos algumas soluções para você aproveitar o mês de junho.

Uma pausa no trabalho e nos estudos, mesmo que sejam férias curtas, é super importante para a garantia da saúde física e mental e também a retomada da produtividade na volta à rotina. No mês de junho, você pode aproveitar os pacotes promocionais e realizar uma viagem em segurança ou ficar em casa, para aproveitar seu lar e relaxar.

Neste artigo, ajudaremos você a pensar em atividades para fazer em casa e as medidas de segurança mais importantes caso você decida viajar.

1- Faça uma viagem em segurança

Prefira viajar em grupos pequenos e para locais que permitam o isolamento social, como aqueles com áreas abertas e de contato com a natureza. Você pode ir a um destino com praias ou cachoeiras, por exemplo.

Aproveite para conhecer novos destinos

O momento é de evitar pontos turísticos badalados, pois eles são muito procurados e, geralmente, apresentam aglomeração de pessoas. Aproveite, então, para descobrir lugares diferentes no país e até mesmo no seu próprio estado, podendo, nesse caso, fazer deslocamentos mais curtos e, portanto, mais seguros.

Verifique e adote as medidas sanitárias no trajeto e no destino

É muito importante conferir e respeitar medidas de segurança nos aeroportos ou rodoviárias, aviões ou ônibus e nos destinos para os quais se pretende viajar, incluindo as do local de hospedagem, dos atrativos que pretende visitar e dos governos locais.

Para facilitar a vida do viajante, o Movimento Supera Turismo Brasil, que reúne entidades representativas dos setores de viagens e turismo, desenvolveu o Guia do Viajante Responsável. Nele, há várias dicas de como se portar em uma viagem neste período de pandemia.

Tenha cuidados com sua saúde

Certifique-se de que você está em condições de realizar uma viagem. Se você apresentar sintomas como coriza, tosse ou febre, precisará desmarcar sua viagem. Uma boa medida ao viajar é contratar um seguro de viagem que inclua exames e tratamentos para Covid-19 no seu destino.

Outra importante medida é saber onde fica o hospital mais próximo no seu destino e, se possível, salvar o contato do local para caso haja alguma emergência.

Respeite os protocolos individuais de segurança

No transporte, use máscara durante todo e leve máscaras reservas, isso porque, dependendo do tempo do percurso, será preciso fazer trocas. As máscaras devem ser trocadas a cada três horas de uso, o mesmo deve ocorrer caso ela fique suja ou umidificada.

Além disso, higienize sempre as mãos, usando álcool, em gel ou líquido com 70% de concentração, quando não for possível lavá-las. As bagagens também devem ser higienizadas com álcool na chegada à hospedagem e no retorno para casa.

Mantenha o distanciamento social, evitando lugares que tenham muita gente. Dê preferência a lugares abertos ou com ventilação natural, em vez de locais fechados e com uso de ar-condicionado, pois nesses ambientes a proliferação do vírus é facilitada.

2- Aproveite sua casa e sua cidade

Se você ainda não se sente confortável para realizar uma viagem, fique em casa e desfrute de bons momentos no seu lar e na sua cidade.

Torne o ambiente mais agradável

As férias são um bom momento para realizar mudanças na casa e deixá-la ainda mais aconchegante. Você pode fazer isso com medidas simples, como adquirindo plantas ou iniciando uma horta ou um jardim, mesmo que em um pequeno espaço.

Você pode também aproveitar o tempo livre e fazer aquela reforma que sempre quis ou mesmo decorar algum ambiente que você deseje dar uma repaginada. Esteja em um lugar que te faça bem e te ajude a relaxar.

Adote uma rotina de férias

Para se desligar do trabalho e demais afazeres, mude sua rotina e faça coisas que antes não podia fazer: por exemplo, acorde mais tarde, faça as refeições de forma mais demorada, descanse durante o dia, organize passeios em áreas abertas, como em parques e praças… Faça coisas diferentes como experimentar novos sabores, se aventurando na cozinha ou pedindo algo gostoso pelo delivery.

Faça aquilo que sempre quis

Leia o livro que está te esperando há semanas, maratone a série que não teve tempo de ver antes, faça exercícios físicos, tenha momentos de autocuidado, pratique seu hobby ou aprenda algo novo, como pintar, bordar, tocar um instrumento musical.

Aproveite as pessoas que vivem com você

Se você mora em família ou com amigos, crie situações de convívio positivo entre vocês, como, por exemplo, fazer sessões de cinema em casa com direito a pipoca e bebida.

Outra ideia é jogar com a família, as opções são muitas: cartas, jogos de tabuleiro, jogos de computador ou videogame. Uma boa opção é curtir uma noite juntos com boa música e drinks.