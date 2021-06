Academia em casa – Como manter as atividades físicas em dia com academias fechadas

18 de junho de 2021.

Manter o corpo ativo além de trazer melhora para saúde física também traz benefícios para imunidade e evita problemas psicológicos. Temas estes, que estão muito em alta em tempos de afastamento social, pandemia e covid 19.

Com uma nova rotina de trabalhos e estudos, home office tivemos que ter a adaptação dos exercícios antes feitos na academia.

Muitas pessoas foram obrigadas a improvisar ou investir em aparelhos que proporcionassem que a mesma rotina feita em academias pudesse ser mantida agora em casa.

Como não há previsão para que os velhos tempos se nor

malizem, e as academias estão ou fechadas, ou com capacidade reduzida de trabalho, deve haver uma maior interação entre personal trainer e alunos de forma remota e também opções para que as evoluções feitas nos treinos não retrocedam, em um período de pausa muito longo.

Devo continuar meus exercícios físicos?

Sim. A atividade física mesmo que moderada traz muitos benefícios e melhora o sistema imunológico. Então a melhor escolha é dar continuidade aos exercícios já iniciados na academia.

Existem ainda outros fatores que também colaboram para fortalecer o sistema imunológico, como dormir bem, controlar o stress e ter uma alimentação balanceada.

Quem faz exercícios com frequência, pode não contrair a covid19?

Calma, fazer exercícios não significa que você já está imune ao vírus, mas que seu corpo vai responder mais rápido.

Com um sistema imunológico mais forte, a resposta do organismo à doença é mais rápida e eficiente. A pessoa vai conseguir sair da crise com mais facilidade. Por isso, é importante manter o corpo em movimento.

Quais exercícios posso fazer em casa?

O importante é sair da inércia. Se você brincar com seu filho, passear com o cachorro, o que é permitido dependendo da sua cidade e do decreto vigente, ou dançar uma música já vai estar movimentando.

Mas existem exercícios específicos que com a ajuda do seu instrutor mesmo a distância você vai poder fazer em casa, com aparelhos e de forma mais profissional pode exigir algum investimento, seja em pesos, faixas elásticas ou estações de musculação.

Mas se você não quer investir também existem opções que você pode improvisar com elementos que tem em casa para se exercitar.

Exemplos de exercícios para fazer em casa

Além de você poder subir as escadas do prédio e pular corda, existem outros exercícios que você também pode fazer em casa. Sempre respeite seu corpo, não exija muito dele, caso sinta algum desconforto ao realizar algum exercício diminua a intensidade ou faça um exercício mais leve.

Estes são algumas sugestões para não deixar o corpo parado por muito tempo:

Polichinelo

Agachamento com deslocamento lateral

Prancha

Salto com afundo

Abdominal

Flexão de braços

Burpee.

Onde encontrar os treinos?

É sempre bom ter a orientação de um profissional antes de iniciar seus exercícios, mas caso você não tenha essa opção agora, busque aplicativos de treinos e lives de profissionais especializados.

Atualmente essa é uma área que está em constante crescimento virtual, cada dia mais aparecem aplicativos e especialistas que dão instrução de treinos, fazem avaliações do que você pode ou não fazer, e tudo de forma remota.

Isso auxilia na constância dos exercícios, por que dessa forma, você vai ter sempre alguém ali no seu pé, te lembrando dos exercícios e te passando as séries daquele dia.

Como evitar lesões?

É sempre bom se atentar aos alongamentos e aos pré treinos, isso evita possíveis lesões.

Se você não tem familiaridade com os exercícios, vá devagar, comece de forma mais lenta e vá aumentando o ritmo gradualmente.

Se você tem alguma doença pré-existente deve ter a liberação do seu médico antes de começar a fazer seu exercício em casa.

Mantenha sua saúde em boa forma

Sabemos o quanto a atividade física socializa as pessoas além de proporcionar muitos benefícios à saúde, mas lembre-se que nesse momento talvez, estar em casa e fazer seus exercícios com regularidade, mesmo que sem a troca de experiências diretamente com as pessoas e treinadores pode ser crucial para o controle do vírus.

Lembre se sempre que a constância é muito mais válida do que a intensidade na hora dos exercícios

Porque assim você terá um corpo saudável e sem lesões.