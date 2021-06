Vença os melhores no Blackjack online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de junho de 2021.

Bem-vindo ao mundo do Blackjack online – onde tudo é possível e as grandes ganhos estão apenas te esperando para serem conquistados. Por que não sentar e relaxar no conforto da sua casa, e tentar a sorte com um Blackjack online ou Blackjack ao vivo.

Continue lendo enquanto damos a você informações privilegiadas sobre quais jogos você deve jogar e por quê!

Lucky Lucky Blackjack

Se não ficar satisfeito com simplesmente ter um pouco sorte, este jogo dá a você a chance de ter muita sorte. Outro clássico dos gênios da Playtech HQ, Lucky Lucky Blackjack combina as regras padrão do jogo com alguns recursos de bônus loucos incluídos.

O jogo começa com apenas 1 crédito e pode ir até 5.000, se você for um grande apostador. Quando você faz apostas padrão neste jogo, você deve olhar para um pagamento de 1,5x a sua aposta original, enquanto as apostas de bônus podem totalizar ganhos no valor de 200x a sua aposta!

Depois de fazer sua aposta inicial, você receberá suas duas primeiras cartas, assim como o dealer, e terão uma carta escondida e uma virada para cima. Você receberá pagamentos em dinheiro iguais quando obtiver um total de cartas melhor do que ao do crupiê e 1,5x sua aposta se você acertar o Blackjack – consistindo em um Ás e um dez.

Com base nas três primeiras cartas distribuídas – a sua e a carta virada para cima do dealer – você terá a chance de fazer uma aposta bônus. É aqui que você pode ganhar dinheiro de verdade, se houver alguma das seguintes variações:

Um total de 19 lhe dará 2x a sua aposta

Um total de 20 também distribuirá 2x sua primeira aposta

Um total de 21 sem combinar os naipes irá creditar a você 3x a sua aposta

Um total de 21 do mesmo naipe aumentará a aposta com um pagamento de 15x

Seis, sete e oito de naipes diferentes darão 25x a sua aposta

A versão de mesmo naipe deste padrão dará 100x

Um trio de setes de naipes diferentes irá recompensá-lo com 50x a sua aposta

A versão do mesmo naipe desta combinação dá 200x a sua aposta

Cashback Blackjack

Outro jogo que apresenta uma enxurrada de apostas de bônus e a chance de ganhar muito, não é nenhuma surpresa que Cashback Blackjack rapidamente se tornou um dos favoritos.

Depois de fazer sua primeira aposta, variando entre 1 e 500 moedas, você pode começar seu jogo. Você escolhe ficar, continuar, dobrar ou dividir, e o jogador com o total mais próximo de 21 vencerá a rodada. Sua aposta será igualada por uma mão padrão, mas 1,5x sua aposta estará no seu caminho se você tiver um ás e um dez como sua primeira mão.

As apostas de bônus entram em jogo se você quiser adicionar um tempero extra ao jogo. Você tem a chance de fazer uma aposta de 21 + 3 e ganhar até 100x sua aposta, se as três primeiras cartas distribuídas formarem uma mão ranqueada, como flush, sequência, trinca e assim por diante.