3 periféricos gamer para garantir seu conforto e diversão durante os jogos

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de julho de 2021.

Se você é apaixonado por jogos, sabe que precisa estar bem equipado para vencer os oponentes. Confira neste artigo 3 periféricos que podem auxiliar você nessa jornada!

Quem é que não gosta de ter uma experiência incrível ao jogar? Os gamers estão ganhando cada vez mais força e adeptos ao redor do mundo. Hoje em dia é um verdadeiro mercado multimilionário. Além dos jogos, também existem eventos exclusivos e novos lançamentos a todo momento.

Mas você, gamer, sabe quais são os periféricos que não podem faltar no momento de dar um start na aventura? Existem diversos disponíveis no mercado, que agradam ao gosto de todo mundo. Desde variações de PC gamer até teclados e mouses. Acredite, fazer uma boa escolha pode impactar nos resultados.

Caso você seja um iniciante na área, sabe o que são periféricos gamers? Esses gadgets podem ser definidos como uma verdadeira armadilha para o seu computador convencional. Com eles, você consegue ter vantagens ao jogar e também aprimorar a técnica, além de ter uma experiência imersiva.

Quer um exemplo prático? O tempo de resposta de clique de um mouse convencional costuma ser bem maior do que um mouse gamer. E você pode estar se perguntando: qual a diferença? Se você estiver jogando um game de guerra, sabe que tempo é o seu aliado — ou inimigo.

O mesmo ocorre para o tempo de resposta ao clicar em uma tecla do teclado gamer. Com um tempo quase instantâneo, a possibilidade de você combater os seus inimigos fica ainda maior. E no final, todos queremos ganhar, não é mesmo?

Se você quer saber quais são os periféricos gamers que devem entrar na sua lista, está lendo o artigo correto! Continue a leitura e tire todas as suas dúvidas.

Afinal, quais periféricos gamers você não pode ficar sem?

Na lista abaixo, confira os 3 periféricos que vão fazer diferença na sua próxima jogatina. Ao optar por comprar, não deixe de pesquisar bastante e também de avaliar o custo-benefício. Entenda, primeiramente, quais são as suas necessidades. Vamos lá?

1. Teclado gamer

Como citado anteriormente, o teclado gamer se diferencia do convencional por ser mais rápido, suave e silencioso. Já imaginou jogar seu game favorito com um teclado que trava? Para não passar por esse apuro, é preciso comprar um específico para a jogatina.

Além de todas as características acima, esse tipo de teclado também pode ser personalizado. Como ter cores diferentes ou teclas retroiluminadas, o que fez com que a imersão seja ainda mais viva. Alguns modelos de teclados gamers a serem considerados são:

Teclado gamer Corsair K57;

Teclado mecânico Logitech G613.

2. Mouse sem fio

Agora que você já escolheu um teclado, é preciso saber qual o mouse convencional. Para quem é viciado em jogar (e leva a prática muito a sério) é bom considerar um mouse sem fio. Dessa forma, você consegue mover os braços com menos preocupação, vencendo todos os obstáculos.

Ao pesquisar por modelos, é fundamental saber qual o seu sensor óptico, pois isso agrega uma maior sensibilidade e também precisão de rastreamento. Existem modelos no mercado que vendem o teclado e mouse integrados, pode ser uma boa opção ao avaliar o custo-benefício. Algumas opções:

Mouse sem fio Logitech G903;

Mouse sem fio Corsair Harpoon;

Kit Teclado e Mouse Wireless Desktop 900 Microsoft.

3. Headset gamer

Quem joga há um tempinho sabe o quanto o som dos jogos auxilia na imersão da experiência. Além disso, os jogadores também podem se comunicar durante a jogatina. Esses dois aspectos requerem um headset de qualidade e também com um bom microfone.

É imprescindível que esses headsets tenham um design agradável e sejam confortáveis. Além de não causar dor, previne que a audição seja prejudicada. Ao avaliar o microfone, tenha a certeza que ele é potente o suficiente para cancelar ruídos externos. Algumas opções disponíveis no mercado: