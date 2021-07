ÓXIDO NÍTRICO, COMO AUMENTAR?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de julho de 2021.

Nesse artigo falaremos sobre uma incrível molécula chamada óxido nítrico! Aposto que você nem imagina o quão poderosa ela pode ser sobre os sistemas do seu corpo.

Ela participa de vários processos benéficos no organismo, sobre os quais falaremos mais a frente e tem sua liberação estimulada por medicamentos e alguns tipos de alimentos.

Entre esses medicamentos, podemos destacar o famoso Tadalafila. Este é responsável por tratar principalmente a disfunção erétil, mas também pode ser muito útil em casos que necessitem do aumento do óxido nítrico.

Claro que, para entender melhor suas necessidades, você deve conversar com um médico e procurar uma boa farmácia de manipulação. Para isso, conte com a gente no que precisar. Boa leitura!

6 Funções do óxido nítrico

Para você começar a expandir seu conhecimento a respeito do óxido nítrico, vamos te apresentar as principais funções dessa molécula que é tão importante para o bom funcionamento fisiológico.

Protege o coração

O papel do óxido nítrico diante do sistema cardiovascular foi um dos temas mais estudados pelos profissionais da área.

Sabe-se que, ao unir o óxido nítrico e atividade física, o indivíduo pode desfrutar de proteção contra:

Aterosclerose

Hipertensão

Doença arterial coronariana

Doenças tromboembólicas

A explicação para isso é totalmente relacionada com o mecanismo de ação do óxido nítrico: ele aumenta o fluxo sanguíneo ao agir sobre as células das paredes vasculares, induzindo o relaxamento dos músculos lisos.

Eleva o desempenho no esporte

Seguindo a linha de raciocínio do mecanismo de ação do óxido nítrico, podemos observar que ele também terá uma ação direta sobre a performance esportiva do indivíduo.

Ao aumentar a dilatação e o fluxo sanguíneo, ele contribuirá para uma redução da fadiga muscular, eliminação de ácido lático e maior quantidade de proteínas disponíveis no sangue.

Consequentemente, isso resultará em um ganho de massa mais acelerado.

Aliás, se você é praticante de atividade física, provavelmente já deve ter ouvido alguém da academia indicando o uso de Tadalafila. Ele agirá justamente com essa finalidade.

Melhora a cognição

Outra função do NO é atuar como um neurotransmissor entre as células.

Isso tem um impacto direto sobre o sistema nervoso central, pois resultará em uma melhora significativa da memória e aprendizado do indivíduo.

Eleva a oxigenação

Você sabia que o óxido nítrico pode melhorar sua força e resistência também por promover uma oxigenação otimizada no corpo?

Pois é! Ele também atuará sobre o sistema respiratório dilatando seus brônquios e lhe proporcionando esse benefício.

Potencializa a imunidade

Ao ser produzido de forma endógena, o NO se apresenta como uma molécula agressiva aos vírus e bactérias.

Ele impede a replicação e reprodução desses microorganismos.

Fundamental na ereção

Como já foi falado, o Tadalafila, um medicamento usado no tratamento na disfunção erétil, tem como principal ação o aumento do óxido nítrico nos corpos cavernosos do pênis.

Por aí já entendemos como ele é importante na ereção e relação sexual em geral, certo?!

Mas afinal, como aumentar o óxido nítrico?

A verdade é que é impossível obter o óxido nítrico de forma direta por meio de alimentos, suplementos ou fármacos. O que pode ser feito é potencializar o NO existente no corpo ou aumentar sua concentração deforma indireta.

Existem duas formas de você fazer isso: recorrer ao uso de medicamentos (de preferência os manipulados) e incrementar sua rotina com hábitos que levem a uma maior produção desse gás pelo corpo.

Como você sabe, os medicamentos manipulados são feitos de acordo com a quantidade necessária para cada um. Considere procurar uma farmácia de manipulação e saber mais sobre o Tadalafila para aumentar o NO.

Já se deseja aliar esse fármaco a outros recursos mais naturais, dê uma olhada abaixo no que pode ser feito:

Insira porções de frutas na sua rotina

Existem frutas que possuem maiores quantidades L-arginina, um aminoácido que ajuda o corpo a aproveitar melhor o óxido nítrico. Além disso, também são antioxidantes, o que prolongará a vida do NO no seu corpo.

São elas:

Morango

Uva

Abacate

Kiwi

Evite usar enxaguantes bucais

Nem todas as bactérias são ruins, existem algumas na nossa própria boca que é boa! Elas são responsáveis por produzir óxido nítrico durante alguns processos.

O enxaguante bucal, por ser um agente antimicrobiano pode acabar matando algumas delas.

Experimente incluir uma atividade física no seu dia

Tudo bem se você não curte muito ir a academia! Basta procurar um exercício que seja do seu gosto e incluir uma sessão dele por 30 minutos no seu dia.

Essa atividade irá fazer com que seu coração acelere e aumente o fluxo sanguíneo corporal. Assim, será gerado mais óxido nítrico.

Faça uma reeducação alimentar

Sabemos que os alimentos são poderosos contra diversas doenças, além de promover uma qualidade de vida melhor. Que tal utilizar alguns deles ao seu favor na hora de aumentar o óxido nítrico corporal?!

Confira quais são:

Melancia: essa fruta é rica em citrulina, um aminoácido que se converte em arginina e atua potencializando o NO.

Chocolate 70% ou mais

Sementes

Nozes

Spirulina

Espinafre

Beterraba

Aposto que você nem imaginou que poderia comer chocolate para obter esse benefício. Mas é verdade, o chocolate com concentração de cacau acima de 70% é uma ótima fonte de flavonoides, essenciais para produção de óxido nítrico.

Nossa dica é que você não inicie uma dieta restrita comendo somente esses alimentos, mas que realmente reeduque sua alimentação fazendo escolhas melhores.

Com o tempo, verá que conquistou muitos outros benefícios além de aumentar o óxido nítrico no seu corpo.