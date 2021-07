Como tirar mancha de roupa: conheça dicas eficientes

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2021.

Você tem tenta manter suas peças limpas, mas ainda não entendeu o melhor método de como tirar mancha de roupa? Separamos duas dicas simples com ingredientes acessíveis para você testar hoje mesmo.

Você esqueceu sua peça favorita no armário por muito tempo no armário e quando foi usá-la notou que estava com manchas de mofo? Você deve ter se perguntado como tirar mancha de roupa, certo? A boa notícia é que temos algumas dicas da Cleanipedia para tirar mancha de roupa colorida. Você verá que é possível resolver estes problemas por meio de alguns passos simples e sem danificar o tecido de sua roupa.

Como tirar mancha de roupa colorida

Saber como tirar mancha de roupa colorida é mais complicado do que parece porque as manchas nestas peças podem até aparecer menos, mas precisam ser tiradas para prevenir que se esparramem por todo o tecido. Uma técnica bem comum, é o uso do bicarbonato de sódio. Antes de pôr em suas roupas, verifique a peça com atenção e garanta que todas as manchas foram localizadas antes de dar início ao processo de remoção.

Molhe no bicarbonato

Se você não sabe como remover mancha de roupa colorida com algum produto, a melhor escolha é a misturar o bicarbonato com um pouco de vinagre branco. Misture os dois ingredientes e coloque na área manchada, espalhando com a ajuda de uma colher. Deixe secar e, se quiser, estenda a roupa ao sol.

Esfregue se necessário

Essa mistura pende a eliminar a mancha da peça de roupa, mas, caso ela permaneça, esfregue com uma escovinha de limpeza. Se notar que a mancha diminuiu, mas ainda não sumiu por completo, repita o processo antes de lavar normalmente.

Use sabão tradicional

Após fazer os testes com ingredientes caseiros, lembre-se de lavar normalmente para, assim, neutralizar cheiros e retirar excessos. A lavagem completa de cada peça não deve ser substituída pelas misturas — elas apenas servem como uma opção para retirar pontualmente qualquer mancha mais resistente. Viu como é fácil?

Como tirar mancha de roupa branca

Inicialmente, compreenda que praticamente todas as manchas de suas roupas podem ser removidas e, mesmo que você não saiba como tirar mancha de roupa branca, existem muitas maneiras fáceis para você testar em sua casa. Por isso separamos 3 passos práticos para você começar agora mesmo, com materiais que você já deve ter em sua despensa ou armário.

Utilize vinagre

Além de ser um excelente removedor de odores e amaciante natural, o vinagre elimina a sujeira das peças e retira manchas e resíduos dos mais variados tipos. Se você não sabe como tirar mancha de roupa branca, por exemplo, aposte no vinagre como alvejante natural.

Use água sanitária

A água sanitária também pode ser sua melhor amiga caso você não saiba como tirar mancha de roupa branca. Basta deixar a peça de molho por 30 minutos em uma mistura de 300 ml de água sanitária com 300 ml de água.

Aplique suco de limão

O suco de limão pode ser um excelente aliado se você está tentando tirar manchas da sua roupa, especialmente de peças brancas. É importante lembrar, porém, que o limão pode acabar tendo o efeito inverso em algumas roupas coloridas, então, atenção redobrada ao utilizá-lo!

Gostou das dicas de como tirar mancha de roupa que separamos para você? Se você tiver cuidado (e paciência!) na hora de removê-las, as suas peças de roupas favoritas ficarão novinhas em folha — sem manchas ou bolor — e com mais longevidade, maciez e brilho!