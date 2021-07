Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de julho de 2021.

As máquinas caça-níqueis estão presente no mundo das apostas há décadas. Porém, nos últimos anos diversos jogos para cassino online surgiram. Saiba como jogar slots na Bodog, uma das melhores opções.

Por muitas décadas, as slots machines foram referência quando o assunto era cassino – tanto físico quanto virtual. Contudo, nos últimos anos, diversos tipos de jogos surgiram para divertir quem é apaixonado por jogar em cassinos online. Por isso você passa a conferir agora um pouco mais sobre como jogar slots e porque a Bodog é a melhor opção para este popular jogo.

Estratégia de como jogar slots

Dicas

Definir banca

Bônus de boas-vindas

E MAIS: Veja nossa Review da Bodog

Estratégias de como jogar slots

Hoje em dia o que mais existe por aí são mitos e estratégias em prol da elevação dos respectivos ganhos de um jogador de slots. Entretanto, esse é um jogo que se resume a apenas uma palavrinha mágica: sorte. Ou seja, não há sistema para vencer e um apostador não deve acreditar em anúncios achados na internet. Afinal, ele é um jogo que não se resume a habilidade e sim sorte.

Diferentemente de jogos como pôquer e blackjack em vídeo, as slots machines são essencialmente baseadas no acaso. Isto é, o resultado de cada jogada é inteiramente aleatório. É bem verdade que você deverá seguir alguns modelos de jogo, porém não há nenhum plano garantindo que o apostador vencerá os slots toda vez que jogar. Vale lembrar que existem vários tipos de slots, com recursos de bônus diferentes, linhas de pagamento, entre outros.

Quer mais dicas para saber como jogar slots?

1º – A primeira coisa que você deve saber é que uma slot machine sempre possui vantagem como qualquer jogo de cassino na Bodog. Ou seja, um apostador tem muito mais chances de perder se ele jogar sempre o mesmo jogo por um longo período. Portanto, ele não deve girar uma slot mais de 100 vezes, certo? A melhor alternativa é mudar o jogo caso não esteja chegando a lugar nenhum, sempre, claro, gerenciando sua banca e conhecendo o tipo de jogo.

2º – A segunda dica fundamental para apostadores é que eles devem sempre jogar a aposta máxima, principalmente em slots progressivos. Caso o apostador decida investir no máximo, as chances de ganhar bastante dinheiro são bem mais elevadas do que jogar as moedas mínimas. Vale lembrar também que grande parte das slots machines progressivas não pagam jackpot progressivos se o apostador não apostar as moedas máximas. O que é uma chance única para o jogador.

3º – E por último, o apostador não deve jogar em locais que ele não entende. Ele pode basicamente clicar nas informações da tabela de pagamento e visualizar símbolos ganhadores, rodada com bônus e linhas de pagamento. Isto é, ser ganancioso pode prejudicar um apostar. Por isso, ele sempre deve retirar seus lucros se estiver ganhando de cinco a 10 vezes o valor do depósito.

Definir banca é primordial

Caso você que está lendo este artigo esteja afim de jogar, solicite a quem está mais tempo jogando uma dica para lhe ajudar a aprender a lucrar nas slots machines. É nesta dica, é quase certo que você irá ouvir muitas vezes a seguinte frase: o segredo é um bom gerenciamento de banca. O que os jogadores mais experientes irão dizer a você, que decidiu entrar nesta área agora, é que será necessário saber com antecedência quanto de verba poderá gastar

Bodog tem jogo de slots e oferece bônus?

Com certeza! A grande parte dos cassinos online de credibilidade oferecem bônus de boas-vindas para novos usuários. E com a Bodog não seria diferente, certo? Essa bonificação inicial vem através de 100% até R$ 1.200 para apostar em slots machines, jogos de mesa, vídeo bingo ou em qualquer categoria do site.

Caso você se considere um apaixonado pelo charme existente em jogos de cassino, o primeiro passo a ser dado é se registrar na plataforma. Clique aqui, se cadastre, faça o primeiro depósito e solicite o excelente bônus inicial de uma das melhores cassinos online que você encontrará hoje no mercado.