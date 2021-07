Brasileirão 2021: como apostar na Parimatch

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de julho de 2021.

Falta muito chão para se definir o campeão brasileiro de 2021, certo? Confira a partir de agora como estão as equipes no Brasileirão 2021 e como apostar na Parimatch.

O Brasileirão 2021 está a todo vapor. E pelo que é observado hoje, pelo menos sete times irão certamente brigar até o final pelo título e por vagas na Libertadores da América. Fora quem lutará e muito por vagas na pré-Libertadores, Sul-Americana e permanência na elite do futebol brasileiro, certo? É por isso que resolvemos preparar este artigo para você, que quer saber as melhores dicas para apostar online na Parimatch no Campeonato Brasileiro.

Quem é a casa de apostas?

O site oferece bônus?

Vale a pena apostar no Brasileirão 2021?

Principais mercados

Cotações dos favoritos ao título

Quem é a Parimatch?

Criada há mais de 25 anos, a empresa europeia cada vez mais cresce no território brasileiro. Atuante no mercado das apostas online desde o início do século 21, a casa de apostas oferece serviços tanto em esportes quanto em cassinos virtuais. Nos dias atuais, o site possui licença em Curaçao.

Por ser regulada pelas autoridades do país caribenho, a marca se apresenta e mostra-se muito confiável. Tanto que a plataforma é parceira de diversos nomes esportivos mundo afora. No Brasil, a empresa está atuando há poucos anos, porém vem ganhando cada vez mais espaço entre os apostadores brasileiros.

A casa de apostas oferece bônus?

Sem dúvidas e isto você pode conferir através do excelente bônus de boas-vindas que a plataforma de apostas oferece. Apesar de a Parimatch não possuir um número alto de promoções para os apostadores brasileiros, a casa oferece essa grande vantagem. O bônus é uma espécie de bonificação inicial para novos usuários que realizarem o primeiro depósito.

Com um valor bem elevado e um rollover acessível, a plataforma oferece 100% do valor depositado , que deverá ter o limite de R$ 1.000. Vale lembrar que esta é uma oferta que é exclusiva apenas para novos clientes do site e que o depósito mínimo é de R$ 50. A bonificação inicial é sempre depositada na conta do novo usuário após 24h do depósito.

Vale a pena apostar no Brasileirão 2021?

Assim como em qualquer outro grande campeonato, liga ou copa pelo planeta, apostar no torneio mais difícil e imprevisível do mundo é bom negócio, sabia? O Brasileirão é uma das competições existentes mais longas, ocorrendo sempre, em anos normais e sem pandemia, de maio a dezembro. Veja nossas dicas sobre o Brasileirão.

Nesta edição de 2021, o Campeonato Brasileiro terá seu término, ou seja, sua 38ª rodada, a ser realizada no dia 5 de dezembro. Até lá, muitas partidas, gols e momentos marcantes ainda ocorrerão na memória dos torcedores de 20 clube presentes na elite nacional. Ou seja, vale e muito apostar online num dos campeonatos mais disputados do mundo.

Principais mercados do site na competição

É sabido que hoje em dia é possível palpitar em diversos tipos de apostas, certo? Se foi o tempo em que apostar em um time vencedor de uma partida ou na conquista de um campeonato eram as únicas formas de apostar. Isto é, nos tempos atuais, cabe ao usuário da Parimatch definir qual será o “mercado” que utilizará. O mercado nada mais é do que o tipo de aposta.

Quer um exemplo? Suponha que você aposte em quantos gols ocorrerão no primeiro tempo. Ou quantos escanteios existirão no segundo tempo. Ou até mesmo em quantos cartões amarelos sairão no decorrer de um confronto. Portanto, confira agora quais são os mercados/tipos de apostas mais comuns e populares entre apostadores de futebol no site.

Aposta 3-way (apostar no time da casa, empate ou visitante, também chamado de 1×2);

Dupla Chance;

Gols (under/over);

Handicaps (Europeu e Asiático) ;

; Intervalo;

Resultado Correto;

<h3> Cotações dos favoritos ao título, vagas e permanências

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a Parimatch, suas vantagens e mercados, vamos agora saber como estão as probabilidades de alguns times deste Brasileirão? Confira a seguir as cotações* de quem lutará até o fim por título, vaga na Libertadores e Sul-Americana e para não cair para a Série B:

Brigarão por título e/ou vaga na Libertadores

Palmeiras – 5

Flamengo – 75

Atlético Mineiro – 33

Bragantino – 0

Fortaleza – 0

Athletico Paranaense – 0

Fluminense – 0

Brigarão por vaga na Libertadores e/ou Sul-Americana

Bahia – 0

Ceará – 0

Atlético Goianiense – 0

Santos – 0

Corinthians – 0

Internacional – 0

São Paulo – 0

Brigarão pela permanência na Série A

Grêmio – sem cotação

Juventude – sem cotação

Cuiabá – sem cotação

Sport – sem cotação

América Mineiro – sem cotação

Chapecoense – sem cotação

*as cotações variam no decorrer das rodadas e se alteram de um site de apostas para o outro.