União Europeia disponibilizou 750 bilhões de euros para investir em empresas inovadoras

11 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 11/8/2021 – O mundo está cada vez mais tecnológico, com ideias disruptivas e que nos ensinam a fazer coisas de formas de diferentes.

Realizada pelo B&G Advogados Associados a 1º transmissão do Programa Europa 2030 no Brasil, reunindo debates, visões e mentalidades empreendedoras para um futuro de muitas oportunidades inovadoras e criativas.

Em discussão sobre o Programa Europa 2030, Cidades Mil e Fundos Europeus, um investimento em mais de 750 bilhões de euros em ideias inovadoras. Foi com base neste pensamento que o evento sobre “Fundos Europeus 2030: A União Europeia investindo em seu negócio” aconteceu no dia 16 de julho de 2021, reunindo nomes da área de negócios e empreendedorismo da Europa para um debate completo sobre visão dos empreendedores modernos, apoio internacional à inovação e conhecimento para impacto direto sobre visão e transformação de negócios mundiais.

Realizada pelo B&G sociedade de advogados e a plataforma digital IAPRENDI, o evento contou com oito apoiadores diretos (Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, do Fórum dos Empreendedores, da Associação Catarinense de Tecnologia, do Urban Lounge e Work e da Agência Metropolitana de Campinas), além da presença do Prof. Dr. Felipe Ortiz Chibás, professor, consultor e pesquisador, com experiência na docência na graduação e pós-graduação e Representante do Comitê Regional de América Latina e Caribe da UNESCO MIL Alliance e livre-docente pela USP; Exmo. Sr. Hernâni Dinis Venâncio Dias, atual Presidente da Câmara Municipal de Bragança, cidade portuguesa que se destaca em Inovação e Tecnologia; e por fim, Exmo. Sr. José Manuel Ferreira Fernandes, deputado do Parlamento Europeu desde 2009, onde integra o Grupo do Partido Popular Europeu (PPE), reeleito em 2014, e maio de 2019; eleito pelo ranking VoteWatch como o Eurodeputado português mais influente do Parlamento Europeu e o 7º mais influente entre todos os 705 Eurodeputados.

Com a missão de mediador, o Dr. Thiago Barelli Bet, advogado na Europa e no Brasil, sócio-gestor da sociedade de advogados B&G, especialista em Direito Processual Civil, Direito Civil, Grupo de Empresas e Direito em Startups, mestrando em Direito e Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, iniciou o evento diretamente com a apresentação dos palestrantes, além da introdução e agradecimento aos envolvidos para que o acontecimento fosse, de fato, realizado.

Com comentários sobre Projetos Cidades Mil e a evolução de novas tecnológicas benéficas à sociedade atual, o Prof. Dr. Felipe Ortiz Chibás garantiu um discurso com base no que são Cidades Mil, que hoje, são referências mundiais por atribuírem novos formatos enquanto tecnologia, economia, criatividade e sociedade, de forma geral, e por assim gerarem novos negócios e olhares ao que é essencial, como a sustentabilidade.

Em seguida, com dados táticos, estratégicos e palpáveis, o atual Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Exmo. Sr. Hernâni Dinis Venâncio Dias, derivou os fatos em tópicos e expôs sobre a importância da cidade de Bragança, em Portugal, hoje ser uma das mais reconhecidas regiões como “Ecocidade”, além dos investimentos que são fundamentados e reiterados para mudanças e que, muitas vezes – ainda hoje, não são vistas como prioridade- a exemplificar a troca de luzes públicas para LED, incentivo ao uso de transportes elétricos ou com nula emissão de gás carbônico, espaço verde para cada habitante e, por fim, garantia de novos projetos aos que se mostram interessados em empreender e contribuir para um mercado mais criativo.

Ao final, o Exmo. Sr. José Manuel Ferreira Fernandes, deputado do Parlamento Europeu desde 2009, direcionou seus argumentos ao projeto de melhorias e evolução de Portugal, principalmente seguindo a ascensão da tecnologia, do empreendedorismo jovem e dos negócios globais para um novo alcance de metas socioeconômicas, como, por exemplo, o projeto Generation EU, objetivos climáticos, cooperação territorial, entre outros.

Para mais informações sobre o Programa Portugal 2030, disponível abaixo um material sobre investimento, criatividade e internacionalização de empresas.

https://www.bga-adv.com/fundos-europeus-2030-invista-em-sua-empresa/

Website: http://www.bga-adv.com