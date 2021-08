Especialistas lançam guia gratuito de processos de compras para indústrias

Compartilhe Facebook

Objetivo é ajudar gestores e profissionais a otimizarem seus processos de compras e recebimento de materiais, reduzindo perdas e aumentando a lucratividade do negócio.

Em 2021 as vendas pela internet têm aumentado em um volume bastante expressivo, é o que aponta a pesquisa realizada pela Neotrust, onde o e-commerce apresentou um crescimento de 57% no primeiro trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Para acompanhar as mudanças de mercado, as indústrias precisam atualizar seus processos de compras para aproveitar as novidades e assim garantir melhores preços, condições de pagamento e também a qualidade dos materiais utilizados na produção.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Talenses em parceria com a Digital House, a indústria ainda é o setor com a menor digitalização do mercado, apresentando apenas 36% das empresas digitalizadas.

Cruzando esses dados é possível avaliar que as indústrias possuem muito espaço para melhoria em seu processo comercial, tanto na parte de digitalização do negócio, quanto nas vendas pela internet.

Pensando nisso, a equipe do Blog Industrial da Nomus lançou um guia completo para auxiliar gestores e profissionais do setor industrial a melhorarem seus processos de compras e otimizarem suas relações com fornecedores.

O guia foi intitulado de “Guia de compras para indústria: como melhorar processos e lucrar mais” e é dividido em três etapas, sendo elas: processos de compras, gestão de fornecedores e a aplicação da Kraljic Matrix.

Na primeira parte o guia aborda quais são as melhores práticas na hora de estruturar e otimizar os processos de compra de uma indústria, evitando os principais erros. Já na segunda etapa o guia auxilia o gestor a escolher os melhores fornecedores e também como manter uma boa relação com eles. Por fim, o guia explica passo a passo como colocar em prática a matriz que é uma ferramenta para otimizar o setor de compras de uma empresa.

Para fazer o download do e-book basta acessar: https://material.nomus.com.br/ebook-guia-de-compras

Website: https://material.nomus.com.br/ebook-guia-de-compras