Modalidade de frete internacional chega à indústria gráfica brasileira

* Por: - 13 de agosto de 2021.

Ferraz de Vasconcelos – SP 13/8/2021 – Todas as inovações que trazemos, é sempre pensando na melhor solução aos nossos clientes.

Sistema logístico utilizado ao redor do mundo e nos EUA, o Next Day Delivery, é implantado na gráfica online FuturaIM



O sistema logístico tem o poder de trazer impactos na economia mundial. Prova disso é que, desde 2007, a Unidade de Comércio Internacional do Banco Mundial faz um levantamento e divulga o Índice de Desempenho Logístico (LPI) de dois em dois anos para apontar os 5 países que apresentam a melhor logística do mundo. E, em 2018 os países considerados os melhores em termos de logística foram: Alemanha, Holanda, Bélgica, Reino Unido e Singapura.

Na Alemanha, a indústria de automóveis, o comércio e a logística, são os principais meios econômicos. Em 2017, a Europa chegou a atingir 1.050 bilhões de euros e a Alemanha teve 25% de sua participação. Além disso, a Europa possui uma das melhores infraestruturas rodoviárias do mundo, chegando a atingir quase 12 mil quilômetros de estrada.

A Holanda é referência no transporte aéreo e marítimo e é responsável por 13% do transporte rodoviário de mercadorias.

A Bélgica é conhecida pelo seu sistema de tecnologia da informação e o seu centro de distribuição. Sem contar que, cidades como Paris, Londres, Amsterdã e Frankfurt, são conhecidas pelos seus meios de entregas em portos marítimos, fluviais, rodoviários, ferroviários e aéreos.

Outro exemplo de mecanismo de frete muito conhecido como um dos melhores do mundo é do Reino Unido, com portos, aeroportos, estradas e ferrovias de alto investimento. E, assim como aqui no Brasil, a Internet é tida como um dos principais canais de compras.

Desde 2007, Singapura é tida como o país asiático que tem o melhor modelo logístico do mundo. Um país que, por volta de 1965 possuía poucos recursos financeiros, com o tempo, foi se reerguendo graças ao seu sistema de logística reconhecido mundialmente. Inclusive, está em Singapura o melhor aeroporto internacional e o maior porto de contêineres.

E, nos Estados Unidos também há algumas modalidades de frete internacional para importação de materiais, que têm dado certo e influenciado muitos empresários brasileiros a aplicarem tais sistemas, como é o caso do frete Next Day Delivery, que realiza a entrega de um pedido no dia seguinte.

Marketplaces, supermercados, lojas de conveniência, pet shops, farmácias e até mesmo o ramo gráfico têm adotado tal sistema.

A FuturaIM, gráfica online brasileira, implementou neste segundo semestre o Next Day Delivery – Entrega Rápida em 12 horas.

Com esta nova modalidade de frete, é possível entregar o pedido em uma de suas unidades de retirada cadastradas na Entrega Rápida. O objetivo da gráfica online é atender demandas de pedidos urgentes.

Em entrevista com Wellington Luiz, diretor comercial da FuturaIM, o mesmo relata que o serviço de Entrega Rápida está disponível para alguns CEPs, balcões de retirada e produtos específicos que tenham 1 dia útil de produção, com aprovação do pagamento e arquivo até às 22 horas. Segundo ele, o modelo de frete tradicional utilizado com frequência pelas outras gráficas não atende às necessidades dos clientes que precisam receber o produto o mais rápido possível. Sendo assim, considera que é mais uma alternativa de frete aos seus clientes, que precisam de uma gráfica online que ofereça mais prontidão e flexibilidade na entrega de seus pedidos.

Website: http://www.futuraim.com.br