RNTRC garante maior segurança às empresas de transporte do oeste paranaense

13 de agosto de 2021.

13/8/2021 –

SINTROPAR detém o único ponto autorizado ANTT de Cascavel

Criado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) é uma obrigatoriedade para os trabalhadores e para as empresas atuantes no setor de transporte rodoviário de cargas (TRC), de acordo com a Lei 11.442/2007, que determina a atividade do segmento mediante remuneração.

O documento tem como intuito permitir que tanto transportadoras quanto motoristas possam exercer a função do transporte em território nacional de forma legal. Sendo o único ponto autorizado de Cascavel, cidade localizada no oeste do Paraná, a prestar serviços da ANTT, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Oeste do Paraná (SINTROPAR) oferece a possibilidade de cadastro e de recadastramento do RNTRC, permitindo que os processos sejam feitos na sede da entidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

A certificação garante maior proteção às empresas de transporte, padronizando e regulamentando as atividades do setor. Desse modo, o RNTRC assegura que o seu negócio esteja em conformidade com a lei e identificado como um meio de transporte profissional legalizado. Assim, o documento atua como meio transformador do TRC em uma função segura.

O presidente da entidade, Antonio Ruyz, comenta sobre a importância de prestar o serviço aos trabalhadores do setor. “Por ser a única entidade cadastrada em Cascavel para fazer a avaliação, as empresas que vierem procurar o SINTROPAR estarão escolhendo um sindicato que realmente pensa e preza pelos valores que o transportador precisa. Realizamos o processo de forma correta, com ética e oferecendo um valor justo”, completa.

Os associados do SINTROPAR possuem algumas vantagens na inclusão de automotores e implementos, contando com uma tabela de valores atrativa: o preço para a inclusão de automotores aos associados é de R$ 100, valor mais vantajoso quando comparado aos R$ 231 cobrados de não associados. Já o valor da inclusão de implementos aos associados é de apenas R$ 75 contra os R$ 154 para não associados.

Outros serviços da ANTT também estão disponíveis no complexo da entidade, tais como inclusões e exclusões de placas, cadastro de filiais e emissão de boletos e de certificado.