Academias voltadas para a terceira idade: um nicho crescente no mercado fitness

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 16 de agosto de 2021.

São Paulo, SP. 16/8/2021 –

Academias para a terceira idade é uma opção para quem está procurando nichos para investir no mercado fitness.

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros surgiu a necessidade de produtos e serviços voltados para a terceira idade. Segundo dados do IBGE, cerca de 22 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos, dado que pode aumentar para 22% da população do país até 2050.

A busca por saúde e qualidade de vida e disposição cresce ainda mais dentro dessa faixa etária, a partir do momento em que as pessoas estão vivendo mais querem viver melhor. Isso mostra uma oportunidade de acompanhar essa busca, investindo em academias e studios voltados para a terceira idade.

Porém, não há muitas academias e studios que atendam ou ofereçam produtos e serviços especializados para esse público. Sendo assim, a necessidade de investimento nesse nicho aumenta, com grandes oportunidades de expansão.

Para entender como investir nesse nicho há a necessidade de entender o público-alvo, pois a academia ou studio para idosos, além de ser um espaço fitness, é de lazer, ocupando um tempo que seria ocioso. Desse modo, as experiências de lazer, junto aos exercícios praticados pelos idosos, oferecem novas oportunidades de interação e integração social, de forma ativa e produtiva, gerando novas aprendizagens e novos interesses.

Com um mercado em ascensão e o público da terceira idade crescendo e procurando cada vez mais as academias, estar preparado e capacitado para atendê-los será um diferencial muito lucrativo. No início da década passada, o número de pessoas com mais de 60 anos matriculadas em academias era menor que 5%, hoje em dia esse número está em 30%. Segundo a ACAD Brasil (Associação de Academia do Brasil), esse número só vai aumentar nos próximos anos.

Uma alternativa para esse nicho crescente é buscar por personais e professores que tenham qualificação e entendimento com atividades para idosos, oferecendo melhores acompanhamentos e exercícios. Para a escolha correta desses equipamentos e acessórios, algumas empresas prestam o serviço de consultoria para montagem de academias e studios, como a Casa do Fitness, que auxilia o cliente desde a escolha dos equipamentos e acessórios adequados conforme o espaço e o objetivo buscado, para todos os tipos de treino, até a montagem do espaço e assistência técnica.

Ter os melhores profissionais, equipamentos e acessórios que atentam às necessidades desse público é essencial na hora de oferecer um serviço especializado, tornando o ambiente mais convidativo, fazendo com que o diferencial se torne uma maneira de conquistar o público-alvo, a terceira idade.

Website: https://www.casadofitness.com.br/