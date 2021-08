Montes Claros – Bombeiros militares de Montes Claros salvam cachorro com a cabeça presa em um buraco

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de agosto de 2021.

Na manhã deste domingo (15), por volta das 10h25min, uma equipe de bombeiros militares de Montes Claros foi acionada para atender uma ocorrência de salvamento de animal em perigo no Bairro Vila Áurea.

No local tratava-se de um cachorro de médio porte que estava com a cabeça presa em um buraco no muro de alvenaria. O animal foi retirado, sem ferimentos, e entregue ao proprietário.

