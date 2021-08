Buscar alternativas se faz importante em tempos de pandemia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de agosto de 2021.

São Paulo – SP 17/8/2021 – Não pensamos em fechar o estúdio, mas sim em ampliar, ter um lugar mais aconchegante e trazer mais clientes para nossa casa quando fosse possível

Diante do Covid-19 que assola o mundo, muitos comércios fecharam por conta da pressão financeira causada pela pandemia, dentro deste cenário, empresário procurou driblar a crise e conseguir se reestruturar para voltar a todo vapor.

Durante o período de pandemia, que se iniciou nos primeiros meses de 2020, muitos setores precisaram se adaptar para não perder clientes e continuar sobrevivendo nos piores momentos da crise. Seja por meio do esforço ou da criatividade, micro e pequenos empreendedores se reinventaram até aqui.

Um setor de atividade que sofreu bastante foi o de tatuagens. Desde que foram fechados, os estúdios não observavam a mesma movimentação ao se comparar com o período pré-pandemia. É o caso do iTattooClub, em que artistas são convidados para atender seus clientes. “Foi muito complicado no início, mas com planejamento nós conseguimos nos reestabelecer quando houve a oportunidade de reabrir”, explica Daniel Couto, proprietário do local.

O empresário planejou a mudança do estúdio para um lugar maior, possibilitando assim, maior conforto para seus clientes quando as medidas de isolamento social fossem afrouxadas. “Não pensamos em fechar o estúdio, mas sim em ampliar, ter um lugar mais aconchegante e trazer mais clientes para nossa casa quando fosse possível. Utilizamos o tempo de portas fechadas a nosso favor”.

Se antes o local comportava até quatro clientes por vez, agora o iTattooClub tem um espaço mais amplo e moderno, onde dobrou a capacidade de atendimentos simultâneos, além de ficar próximo ao Metrô Vila Madalena, região boêmia de São Paulo. “Assim que obtivemos a autorização para voltar, convidamos artistas e clientes para conhecer o espaço e eles ficaram espantados com a novidade. Conseguimos retomar com uma força muito grande”, fala o empresário.

Segundo Couto, o mais importante no momento é verificar se o estúdio ao qual o cliente está interessado em fazer uma tatuagem ou piercing tem seguido as regras de distanciamento e higienização. “Neste setor, isso já era considerado importante antes mesmo da pandemia. Agora se tornou essencial para um bom trabalho e conquista de novos clientes”, conclui.

Serviço

iTattooClub

Rua Dr. Paulo Vieira, 156

Sumaré, São Paulo – SP

Próximo ao Metrô Vila Madalena

Estúdio rotativo de tatuagem

Atendimento com horário agendado

Contato: (11) 98623-2991

www.itattooclub.com

Website: http://www.itattooclub.com