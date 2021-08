Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de agosto de 2021.

Norte de Minas – Um jovem de 19 anos morreu após o carro em que estava se envolver em um grave acidente na MGC-122 em Janaúba

Norte de Minas – No final da tarde desta segunda-feira (16), por volta das 17h30min, o 6° Pelotão Bombeiros Militar localizado na cidade de Janaúba foi acionado para atendimento de ocorrência de acidente automobilístico com vítima fatal na altura do KM 169, da MGC 122,Zona Rural de Janaúba.

Segundo informações o veículo seguia no sentindo Montes Claros/Janaúba com quatro ocupantes do sexo masculino, e por razões desconhecidas, saiu da pista e se chocou contra várias árvores no acostamento da pista no sentindo oposto.

Equipe do SAMU socorreu duas vítimas, uma recusou ser conduzida para o hospital e outra de 19 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

A Perícia Técnica da polícia Civil compareceu no local para determinação das causas do acidente.

A Polícia Militar Rodoviária também se fez presente durante o atendimento sendo que o trânsito na via permaneceu em meia pista durante o atendimento das guarnições.

Fonte: CBMMG