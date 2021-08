Moda atemporal: 6 formas de usar uma camisa clássica nesta primavera

Compartilhe Facebook

18 de agosto de 2021.

São Paulo/SP 18/8/2021 – A versatilidade da camisa oferece inúmeras possibilidades de combinações para compor looks descolados e criativos para o dia a dia.

A camisa de manga clássica é considerada um ícone da moda atemporal há muito tempo. A peça é a aposta da marca slow fashion Atempoá para a meia estação da primavera.

A camisa de manga clássica é considerada um ícone da moda há muito tempo. A peça é a aposta da marca slow fashion Atempoá para a meia estação da primavera. Porém, muitas pessoas encontram dificuldade em usar a peça de um jeito mais despojado e versátil. “Muitas clientes amam a camisa, mas não sabem como deixar o look mais versátil para encaixar na rotina da vida real. Mas a verdade é que esse modelo pode ser usado para compor um look mais elegante ou um look mais casual. Com criatividade, não faltarão possibilidades”, afirma Caroline Volpe, fundadora da Atempoá

Look 1: mangas dobradas

A primeira forma de usar e deixar a camisa mais estilosa é apenas dobrar as mangas. “Essa é uma dica boa para quebrar o ar social da camisa, deixar os punhos à mostra e o look mais leve, é uma boa para quem sai do ambiente de trabalho e vai para um jantar sem conseguir dar uma passadinha em casa”, explica Carol.

Look 2: com nó

Para quem quer deixar a cintura um pouco mais marcada e a pele um pouco mais à mostra, Carol apresenta uma outra opção que é amarrar um nó, deixando a camisa mais curta. “Dessa forma o look fica mais descolado e mais jovem, o que não significa que só a geração Z pode usar dessa forma, o nózinho é bem-vindo para todas as gerações. É um truque simples que não tem como errar”, garante.

Look 3: com pochete

Na mesma linha de marcar mais a cintura, é possível usar camisas com pochetes ou cintos. “É uma excelente maneira de deixar o look moderno e diferente. Colocar um tênis, um shorts e correr para o abraço! É a união de conforto, estilo e praticidade para a rotina”, esclarece Carol.

Look 4: assimétrica

A camisa usada de forma assimétrica com um lado para dentro e outro para fora da calça, saia ou shorts e o outro lado para fora também acaba quebrando a seriedade do look. “A assimétrica é sempre uma opção para deixar o look com mais movimento e sair do óbvio”, explica Caroline.

Look 5: botões abertos

Segundo Volpe, para quem tem um estilo mais sensual, uma opção é deixar alguns dos botões da parte de cima da camisa mais abertos e um top de renda aparecendo por baixo. “Já para aquelas pessoas que têm um estilo mais clássico e romântico, amarrar um lenço no pescoço é a melhor saída. O look fica charmoso e com um toque especial”, afirma.

Look 6: terceira peça

E, por último, uma forma de usar uma camisa é com ela toda aberta, como uma terceira peça. “Por baixo a pessoa pode usar um top ou uma regata. O look fica descolado e despojado!”, arremata a fundadora da Atempoá.

A versatilidade da camisa oferece inúmeras possibilidades de combinações para compor looks descolados e criativos para o dia a dia. Para a Carol, a camisa é uma peça democrática que todas deveriam ter no guarda-roupa.

Website: http://www.atempoa.com.br/