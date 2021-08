Plataforma Enerflix, lançada pelo BID, oferece cursos gratuitos de eficiência energética para gestores e servidores públicos

Compartilhe Facebook

18 de agosto de 2021.

18/8/2021 – A crise sanitária impôs grandes desafios à gestão urbana e nos convida a uma reflexão sobre as prioridades e os rumos que queremos tomar como sociedade

Objetivo é promover a conscientização e a capacitação de profissionais para ações de eficiência energética e geração distribuída com fonte solar fotovoltaica. Além dos cursos, a Enerflix conta com ferramentas de simulação e guia passo a passo para elaboração de projetos.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está oferecendo aos municípios brasileiros acesso gratuito à plataforma Enerflix (www.enerflix.com.br), com o objetivo de contribuir com a qualificação de gestores e servidores públicos para o desenvolvimento de projetos de eficiência energética nas edificações municipais e na iluminação pública e também projetos de geração distribuída fotovoltaica. A iniciativa faz parte da campanha “Enerflix: valorizar a cidade, iluminar o futuro”, que promove a adoção, pelos municípios brasileiros, de iniciativas sustentáveis para a retomada econômica e para a viabilização de medidas de transição energética, reduzindo emissões de gases de efeito estufa.

A ferramenta tecnológica oferece cursos online, vídeos, e-books e outros materiais de apoio para a capacitação profissional, além de ferramentas de simulação e um módulo passo a passo para o desenvolvimento de projetos, com a indicação das principais linhas de financiamento disponíveis. Há três frentes de ação: eficiência energética em edificações, em iluminação pública e geração distribuída de energia.

“A crise sanitária impôs grandes desafios à gestão urbana e nos convida a uma reflexão sobre as prioridades e os rumos que queremos tomar como sociedade”, diz Arturo Alarcón, especialista sênior da Divisão de Energia do BID. “Em todo o mundo, projetos que aliam a geração de empregos, a racionalização no uso de recursos naturais e a descarbonização têm se mostrado um caminho de esperança para superarmos o momento atual”, complementa Carlos B. Echeverría, também especialista sênior em energia do Banco.

Os ganhos econômicos e ambientais das medidas de eficiência energética são amplamente reconhecidos: a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas a LED na iluminação pública permite, por exemplo, redução de até 50% do consumo de energia e também nos gastos com manutenção, e ganhos significativos de luminosidade; providências simples em edifícios públicos, como a setorização da iluminação, resultam em economia substancial na conta de luz; e a geração distribuída de energia elétrica permite cortar custos aproveitando recursos renováveis, como a luz do sol. O impacto dessas ações é considerável, já que a conta de luz está entre as três maiores despesas da administração pública.

A campanha “Enerflix: valorizar a cidade, iluminar o futuro” oferece, além da plataforma, encontros online com especialistas e gestores públicos para debater temas como eficiência energética, geração de energia solar, parcerias com universidades, alternativas para a viabilização de projetos e os diversos benefícios econômicos, sociais e ambientais da retomada verde para a população.

Sobre a plataforma Enerflix

A Enerflix (www.enerflix.com.br) foi lançada durante a crise sanitária, em agosto de 2020, como uma ferramenta de apoio aos gestores públicos para a implantação de projetos de desenvolvimento sustentável. A plataforma foi concebida pelo BID e desenvolvida pelo Consórcio iX-FUPAI-FAPEPE, no âmbito da Cooperação Técnica BID BR-T1395 – Apoio ao desenvolvimento de projetos renováveis de geração distribuída e eficiência energética em municípios brasileiros, que conta com recursos do Fundo Especial Japonês.

De forma gratuita, didática e autoexplicativa, a plataforma oferece treinamento para desenvolvimento de projetos em três frentes: eficiência energética em edificações, eficiência energética em iluminação pública e geração distribuída por meio de sistemas fotovoltaicos. Há também um módulo “Ferramenta de avaliação”, por meio do qual é possível realizar estudos de pré-viabilidade econômica de ações de eficiência energética em prédios públicos e em iluminação pública e de implantação de sistemas fotovoltaicos.

Outros recursos da plataforma são o módulo “Projetos”, no qual o usuário é orientado para a estruturação dos projetos de iluminação pública, de eficiência energética em edifícios públicos (troca de lâmpadas e de aparelhos de ar-condicionado e implantação de sistemas de aquecimento de água) e de implantação de sistemas fotovoltaicos, e o “Meu Município”, no qual é possível comparar como cada município de posiciona em relação aos demais na utilização da plataforma.

Sobre o BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem como missão melhorar vidas. Criado em 1959, o BID é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e o Caribe. O BID também realiza projetos de pesquisas de vanguarda e oferece assessoria sobre políticas, assistência técnica e capacitação a clientes públicos e privados em toda a região.

Serviço

Para se inscrever na plataforma Enerflix, basta acessar:

https://enerflix.com.br/nova-conta

Website: https://enerflix.com.br/