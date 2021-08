Macacão feminino oferece visual fashion e estilo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2021.

O macacão feminino é uma peça que agrega elegância e charme de forma imediata. Prático e confortável, ele favorece o look ousado por ser uma peça única, basta escolher os acessórios certos para você ter um visual incrível. Além disso, são inúmeros modelos disponíveis, o que varia é o corte, tipo de decote, de manga, comprimento. Os tecidos também aumentam as possibilidades de look. De crepe, de malha, seda, linho, e até o confortável tecido jeans. Inclusive uma das grandes vantagens desse tecido é a versatilidade. Por conta disso o macacão jeans se torna uma peça indispensável no guarda-roupa feminino, além de outras vantagens.

Macacão jeans é comodidade na variação de looks

O macacão jeans é considerado uma peça coringa no guarda-roupa feminino. A partir desta peça única, é possível criar diferentes visuais para cada situação. Veja três looks bem usados na moda feminina:

Democrático: básico, um macacão jeans pode ter manga curta, longa ou de alça, com botões frontais para fechamento, pode ser usado com um sapato de salto, seja alto ou plataforma o importante é que você vai ficar muito elegante para qualquer ocasião.

Estiloso: macacão jeans flare é uma aposta para aquele visual mais ousado e que traz um ar de sensualidade. Com fechamento em zíper na parte de trás, ele pode ter uma faixa na região da cintura deixando o look frontal extremamente bonito. O sapato pode ser um scarpin ou algum outro modelo com salto. Pode ser usado em qualquer situação mais formal, e se estiver frio basta acrescentar um blazer ou uma jaqueta para alinhar com o objetivo da composição.

Ousado: o macacão destroyed é um modelo que traz uma personalidade mais jovem e uma pegada mais moderna ao visual. Possui pequenos rasgos ou furos, característicos desse estilo, o que reforça o ar mais despojado. Mais justo ao corpo um sapato ou sandália de salto alto vai reforçar sua silhueta e valorizar seu corpo, além de imprimir também bastante sensualidade.

Por que usar um macacão jeans?

A vantagem do jeans é que também existe uma versão mais fina desse tecido, o que possibilita uma produção mais leve. O modelo cropped de alça com decote em formato de coração e detalhe em nó oferece singeleza e um toque de romantismo. Tênis ou sandália de salto blocado podem concluir o visual com sofisticação.

Por ser confeccionado em um tecido flexível, ele é muito resistente e isso faz com que a peça tenha uma vida útil mais longa que as outras do seu closet. Além disso, traz comodidade e estilo no visual permitindo criar combinações básicas para um passeio despretensioso, mas que também pode ser uma alternativa para um evento social mais formal.

Macacão feminino pode ser elegante e sofisticado

Macacão pantacourt também é bem requisitado e muito indicado no verão pela sua aparência refrescante. Com uma amarração na cintura ele pode ficar levemente franzido. O calçado fica a critério da ocasião, algo confortável é importante.

.

No modelo curto você pode encontrar uma estampa jeans em xadrez graças à variedade de estampas e lavagens. Mangas ombro a ombro e bufante também estão na lista dos mais requisitados.

Seja longo, curto, de tonalidade mais clara ou escura, você vai ter dezenas de modelos para definir qual é o mais adequado e alinhado ao seu estilo. Você encontra todos esses e outros da moda fashionista na plataforma da Shafa.