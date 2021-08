11 peças que todo homem deve ter no guarda-roupa

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de agosto de 2021.

Saiba quais são as peças coringa para te acompanhar em diferentes ocasiões.

Ter um guarda-roupa prático e com peças versáteis é indicado para qualquer pessoa, mas os homens tendem a se interessar mais pela ideia. O objetivo é aproveitar a linha minimalista e criar diferentes looks com o básico guardado no armário.

Assim, no lugar de dez diferentes modelos de calça jeans, dar prioridade para a variação de tecidos pode ser mais útil no dia a dia. Veja agora quais são as peças que todo homem deve ter em seu guarda-roupa.

1- Camisa branca

Peça coringa em qualquer armário masculino, a camisa branca combina facilmente com uma calça social ou jeans. Ou seja, dá para usar em looks casuais ou mais formais, até mesmo para ir ao trabalho.

2- Camiseta lisa manga curta

A camiseta de manga curta também é prática para o dia a dia, ainda mais na versão lisa. Opte por cores mais neutras, como branco, preto, cinza e marrom. Depois é só combinar com calça jeans, de moletom ou sarja. Vale até usá-la por baixo da camisa de manga longa.

3- Camisa jeans

A camisa jeans dá aquele charme extra para o look e precisa estar presente no guarda-roupa. Pode ser de tom claro ou escuro, mas o ideal é evitar muitas variações, assim, ela pode transitar em diferentes situações.

4- Terno preto

Ocasiões mais importantes pedem um terno preto. Assim, o melhor é tê-lo no armário. Por que preto? Por ser uma cor neutra e fácil de combinar. Se o momento permitir, você pode usar o blazer com uma calça jeans, por exemplo. Ou a calça social com uma camisa xadrez.

5- Camisa casual

Pode ter estampa ou ser feita de tecidos diferentes, mais leves. A camisa casual é ideal para looks mais dia a dia, podendo ser usada por cima de uma camiseta. Aqui é indicado pensar em tons e estampas mais neutras e discretas, mas se quiser ousar, também é permitido, com a condição de que a peça não vá ficar esquecida no armário.

6- Camisa polo

Ideal para um visual mais sério, mas não tão social. A camisa polo é uma boa companheira para ir ao trabalho, no entanto, também é bem-vinda naquela saída para um barzinho mais gourmet. Combina com calça jeans, de linho ou com aquele modelo mais social.

7- Camiseta colorida/estampada

Aquela camiseta da série, filme ou desenho animado preferido também deve ser parte do guarda-roupa. Até porque, é uma maneira de expressar seu estilo, sem contar que combina com diferentes momentos.

8- Jaqueta esportiva

Seja para praticar algum esporte ou para usar em momentos casuais, a jaqueta esportiva também é uma boa escolha. Para facilitar as combinações, prefira os modelos nas cores preto, azul ou cinza.

9- Calça jeans

Quer peça mais versátil que a calça jeans? No entanto, não exagere na quantidade delas. Duas a três já são suficientes, a dica está em variar as lavagens e o estilo. Tenha uma neutra e formal, que se encaixa numa ocasião mais séria, outra mais despojada, com rasgos e correntes, por exemplo, e outra mais clara, por exemplo.

10- Blazer

Peça perfeita para os dias mais gelados, dá um toque de glamour ao visual. Opte por cores mais escuras, como o preto, azul e marrom. Aproveite para combiná-la com jeans, camiseta por baixo ou com um look mais sério. Finalize o visual com um sapatênis para deixar tudo ainda mais chique.

11- Jaqueta de couro

Ótima companheira para quem busca um visual ao estilo bad boy. A jaqueta de couro pode aparecer no tom preto ou marrom. É válido pensar o que é mais fácil de combinar, o preto, por exemplo, se encaixa bem com diferentes looks e pode ser usado tanto de dia quanto de noite.