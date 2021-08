Startups divulgam captações recordes em 2021

Compartilhe Facebook

19 de agosto de 2021.

Curitiba é reconhecida como o celeiro das startups, a cidade hoje é referência no ramo de hubs de inovação e, inclusive, integrou recentemente no ranking Startup Genome na categoria de cidade promissora.

A economia mundial vem retomando rapidamente a atividade econômica em virtude da transformação digital acelerada dos últimos meses. Hubs de inovação se destacam no Brasil, com notoriedade para o Sul e Sudeste do país.

O surgimento de startups competitivas e inovadoras aquece o mercado de investidores e venture capital, que se mostra promissor, pois os investidores têm a oportunidade de comprar ações por preços baixos para depois vendê-las por preços mais altos.

O número deste primeiro semestre de 2021 foi marcado por grandes aportes mundialmente, foram 11 rodadas no período, que passam dos US$ 100 milhões, responsáveis por 74% do total investido nas startups brasileiras, que também tiveram recorde histórico: obtiveram US$ 2 bilhões captados, em mais de 63 rodadas.

Curitiba: celeiro de startups e futuros unicórnios

A prefeitura de Curitiba fundou em 2017 o projeto Vale do Pinhão com o objetivo de incentivar a inovação, o empreendedorismo e a tecnologia na cidade. Diante deste contexto, a cidade hoje é referência no ramo de startups e, inclusive, integrou recentemente no ranking Startup Genome na categoria de cidade promissora.

Atualmente o Brasil possui 19 unicórnios ao todo – empresas que conseguiram conquistar um valor de mercado superior a US$ 1 bilhão – sendo que destas, duas são curitibanas (Ebanx e MadeiraMadeira) e para conquistar essa categoria de unicórnio, as empresas dependem de investimentos que são essenciais para a tração e escala do negócio.

Startup para condomínios chama a atenção de investidores



Diante do aquecimento das startups, a curitibana uCondo criou uma plataforma para condomínios, que conecta síndicos, porteiros, condôminos, administradores e bancos com soluções para se comunicarem, gerenciarem e organizarem atividades do condomínio. A startup vem chamando a atenção de investidores, somente em 2020 seu número de colaboradores triplicou e a carteira de clientes também.

Além disso, a uCondo já foi investida pela Porto Seguro (BR) e Plug And Play (Venture Capital global que investiu no Dropbox e PayPay) e selecionada pela Endeavor no programa Scale-uo como startup de alto potencial de crescimento. No presente momento, acaba de abrir uma nova rodada de captação de recursos junto a fundos de venture capital para financiar seu crescimento com foco na expansão dos negócios, com a oferta de mais produtos financeiros e melhoria da experiência dos clientes.

Hoje, a empresa está presente em milhares de condomínios do Brasil, conectando mais de 160 mil moradores na plataforma, assim como grandes construtoras, como é o caso da MRV Engenharia e Tenda Construtora.

Mais informações em: https://www.ucondo.com.br/

Website: https://www.ucondo.com.br/