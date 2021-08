Problemas com o pagamento do vale-pedágio podem ser solucionados com uma gestão mais eficiente

* Por: - 19 de agosto de 2021.

Lages, SC 19/8/2021 – A parceria entre o NDD Cargo e a ConectCar vem para reforçar o propósito das empresas de agregarem mais valor aos seus produtos.

NDD e ConectCar uniram-se em uma parceria que facilitará ainda mais o gerenciamento do vale-pedágio. Essa união visa atender à Lei 10.209, mais conhecida como lei do vale-pedágio, que orienta os embarcadores realizarem o pagamento do pedágio de forma antecipada. Com a utilização da tag embarcadores estarão em conformidade fiscal, e motoristas terão passagem automática sem precisar parar nas filas.

A NDD, empresa de tecnologia, uniu-se à ConectCar para juntas criarem uma parceria que facilitará ainda mais o gerenciamento do vale-pedágio. A ConectCar é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônico e, com a nova integração com o produto NDD Cargo, oferecerá maior eficiência operacional para uma gestão completa do vale-pedágio.

“A parceria entre o NDD Cargo e a ConectCar vem para reforçar o propósito das empresas de agregarem mais valor aos seus produtos, disponibilizando aos usuários mais agilidade e controle na gestão do vale-pedágio. Será possível ter uma visão ainda mais diferenciada e completa dos gastos em pedágio com a utilização da TAG da ConectCar”, afirma Valmir Tortelli, CEO da NDD.

Esta nova parceria visa atender a Lei 10.209, mais conhecida como lei do vale-pedágio, que orienta os embarcadores a realizarem o pagamento do pedágio de forma antecipada. A utilização de uma TAG de pedágio proporciona maior controle na gestão e agiliza as entregas para o embarcador ou transportador.

Inclusive, um dos grandes diferenciais da união das empresas para os embarcadores é poderem proporcionar diretamente aos motoristas as TAGs sem nenhum custo adicional: “É muito comum que Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete – as IPEFs – exijam que o motorista já tenha alguma TAG instalada para poder utilizá-la. No caso do NDD Cargo + ConectCar não será necessário realizar nenhuma obrigação e o embarcador poderá disponibilizar as TAGs aos motoristas sem custos, rapidamente na hora do embarque,” explica Newton Ferrer, Head Comercial da ConectCar.

Com a gestão do vale-pedágio pelo NDD Cargo, os embarcadores estarão em conformidade fiscal com a regulamentação, além da facilidade de terem crédito automático e em tempo real dos valores na TAG vinculada ao motorista.

Já para as transportadoras, um dos grandes diferenciais é que elas poderão receber na TAG da ConectCar o valor do vale-pedágio de diferentes contratantes. Isso proporcionará maior praticidade aos motoristas, pois utilizarão somente uma TAG.

Há também benefícios para os motoristas que além de facilitar no dia a dia com a passagem automática sem precisar parar nas filas para as cabines de pagamento em espécie, ainda receberão os valores de forma online e em segurança, sem circulação de dinheiro.

A Lei 10.209 destaca que o pagamento do vale-pedágio é obrigatório para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário nas rodovias brasileiras. O embarcador — ou seja, a empresa que contrata um serviço de transporte de mercadorias por meio de um autônomo ou transportadora — tem a responsabilidade de pagar antecipadamente o pedágio. O custo não pode ser embutido no valor total do frete, sendo diretamente repassado ao prestador de serviço ou pago em dinheiro.

A fiscalização é competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Em caso de descumprimento do vale-pedágio é aplicada multa administrativa de R$ 550,00 por veículo e por viagem.

De acordo com o sistema da ANTT, em 2020, os autos de infração relacionados ao vale-pedágio somaram 8,4% do total emitido pela agência, registrando 175 protocolos por esses desrespeitos. Em 2019, os autos relacionados ao vale-pedágio somaram 5,5% dos 4.133 registros do período – no total, foram 228 protocolos sobre o tema.

