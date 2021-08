Conheça os principais tipos de ar-condicionado

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de agosto de 2021.

Selecionamos sete modelos que oferecem boa refrigeração; conheça suas principais características e vantagens

Independentemente de gostar ou não do calor, é fato que as altas temperaturas causam desconfortos. Trabalhar em um local abafado e sentir o suor escorrendo atrapalha a concentração e o rendimento, por exemplo. Para evitar esse tipo de situação, é importante investir em um bom ar-condicionado.

Hoje, existem diversos modelos, como o ar-condicionado split, que é eficiente e possui um design minimalista. Abaixo, confira uma lista com os principais tipos de ar-condicionado e entenda as particularidades de cada um.

Ar-condicionado de janela

O ar-condicionado de janela é o modelo mais tradicional do mercado. Ele foi projetado para ser instalado em uma janela ou em um buraco feito na parede. Isso acontece porque o sistema de escape do ar quente precisa ser voltado para fora, enquanto o sistema de retorno de ar fresco fica para dentro.

Ele pode ser usado em espaços pequenos ou grandes. Entretanto, vale destacar que o modelo costuma fazer barulho e consumir mais energia que aparelhos modernos. Portanto, pode não ser a melhor opção para o ambiente de trabalho, por exemplo.

Ar-condicionado split

Esse modelo possui um sistema de climatização altamente eficiente. Além disso, o aparelho é silencioso e discreto, sendo ideal para ambientes residenciais ou comerciais. Não à toa, é um dos modelos mais populares entre os consumidores.

Ele é composto por duas partes: a evaporadora é instalada dentro do ambiente, enquanto a condensadora é instalada externamente. Essas duas unidades são interligadas por tubulações, garantindo a refrigeração.

Ar-condicionado split cassete

O ar-condicionado split cassete funciona da mesma maneira que o split comum. No entanto, a grande diferença é sua instalação no teto e não nas laterais, como acontece com diversos modelos populares.

Ele é discreto e oferece um excelente desempenho, principalmente para quem precisa climatizar ambientes amplos. Além disso, a localização no teto ajuda a refrigerar o local de maneira uniforme.

Ar-condicionado piso teto

O ar-condicionado piso teto é mais uma opção para quem precisa climatizar ambientes grandes com eficiência. Por isso, ele costuma ser usado em locais comerciais e grandes salões.

A grande vantagem do modelo é sua versatilidade: ele pode ser instalado no piso ou no teto, como o próprio nome indica. Dessa forma, o aparelho é facilmente adaptado ao projeto arquitetônico do local.

Ar-condicionado duto

Você já reparou que alguns ambientes muito amplos conseguem manter uma temperatura agradável mesmo nos dias quentes? Isso é possível graças ao ar-condicionado duto, que é muito utilizado em shoppings e centros de convenções.

Os dutos são discretos e conseguem refrigerar diversos ambientes de maneira simultânea. No entanto, não é possível personalizar a temperatura de cada local. Por isso, nem sempre é adequado em empresas com muitas salas, por exemplo.

Ar-condicionado multi split

Esse modelo é composto por uma unidade externa e até oito unidades internas. Isso significa que é possível climatizar até oito ambientes usando apenas uma unidade externa, o que evita a poluição da fachada do prédio.

Na prática, o ar-condicionado multi split divide a sua potência entre as unidades internas. Portanto, vale redobrar a atenção ao escolher a potência desse modelo. Além disso, saiba que é possível personalizar a temperatura de cada ambiente porque as unidades internas funcionam de maneira independente.

Ar-condicionado portátil

O ar-condicionado portátil não poderia ficar de fora dessa lista. Ele é moderno, prático e eficiente, sendo ideal para quem não quer instalar um grande aparelho dentro de casa.

Ele funciona da seguinte forma: puxa o ar do ambiente, remove o calor e a umidade e retorna o ar fresco, climatizando o cômodo. A grande vantagem do aparelho portátil é que ele pode ser usado em diversos ambientes e possui fácil locomoção. Além disso, o custo-benefício compensa.