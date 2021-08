Teleassistência é utilizada em 40% dos casos médicos atendidos em viagens

Compartilhe Facebook

* Por: - 20 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 20/8/2021 – Aplicativo mobile que inclui a inovação digital de autogestão médica móvel.

Desde o início da pandemia o setor de turismo está passando por uma importante mudança e o seguro viagem, já é considerado item essencial quando alguém pensa em viajar. Além disso, a tecnologia transformou a vida das pessoas.

De janeiro a abril de 2021, 40% dos casos médicos atendidos na Universal Assistance foram resolvidos pelo serviço de teleassistência. Através da videochamada, os viajantes realizaram consultas virtuais e o ranking dos cinco atendimentos mais comuns foram: suspeita de COVID-19, traumatismo leve, odontologia, dor abdominal e em alergias, respectivamente.

A Universal Assistance, empresa de seguro viagem com mais de 40 anos de atuação no mercado, por exemplo, lançou aplicativo mobile que busca a inovação digital de autogestão médica móvel. “Visando acompanhar as inovações do mercado, o lançamento tem por objetivo apresentar ao novo perfil de viajante canais de atendimento ágeis e que possam atender à demanda desse público”, afirma Federico Siri, presidente da Universal Assistance Brasil.

O APP está disponível para Android e IOS em três idiomas – português, espanhol e inglês. Para saber mais sobre seguro viagem basta acessar: www.universal-assistance.com

Website: http://www.universal-assistance.com