Ações sociais do Fundo Positivo contemplam também a Comunidade LGBTQI+

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 20 de agosto de 2021.

São Paulo 20/8/2021 – Ampliar nosso trabalho de apoio para organizações que fazem parte da comunidade LGBTQIA+ é mostrar que podemos unir e fazer mais

Com 7 anos de existência, o Fundo Positivo, fundo de sustentabilidade às organizações que trabalham nos campos de saúde, HIV/Aids e das Hepatites Virais, amplia os trabalhos para a Comunidade LGBTQI+

Criado em 2014, o Fundo Positivo nasceu com o objetivo de auxiliar financeiramente – por meio de editais – organizações sem fins lucrativos em todo o território brasileiro nas áreas de saúde, HIV e agora, também, na diversidade da comunidade LGBTQI+.

Para Harley Henrique, coordenador geral do Fundo Positivo, o Fundo não só tem um histórico sólido de confiança e apoio de diversas empresas/ONGs e fundações internacionais como, também, ganhou essa mesma confiança de líderes do movimento LGBTQI+ no Brasil. Isso permitiu ampliar suas ações para esta comunidade, desenvolvendo projetos específicos de saúde/HIV para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e pessoas trans.

“Ampliar nosso trabalho de apoio, que já vem dando resultados há muitos anos também para organizações que fazem parte da comunidade LGBTQIA+ é mostrar para esta mesma comunidade que podemos nos unir e fazer muito mais”, enfatiza Harley Henrique.

E para estreitar mais ainda esses laços com a comunidade, Harley Henrique fará um bate-papo no dia 31/08 às 20h por meio do Youtube.com/FundoPositivo com ONGs, lideranças, coletivos e pessoas interessadas em conhecer mais o Fundo Positivo e sua ampliação de trabalhos para o público LGBTQI+.

Serviço:

Fundo Positivo amplia seus projetos para a comunidade LGBT+

Bate-papo com Harley Henrique dia 31/08 às 20h

Transmissão pelo http://Youtube.com/FundoPositivo

Website: http://fundopositivo.org.br