Tratamento da água com ozônio melhora qualidade e atrai mais alunos para piscinas em academia

* Por: - 23 de agosto de 2021.

São Paulo 23/8/2021 –

Além de ecologicamente correto, tratamento traz mais segurança para a saúde do banhista e beneficia pessoas alérgicas



O ozônio é um dos mais poderosos oxidantes utilizados no tratamento de água, ar e efluentes. Formado a partir do gás oxigênio, não deixa resíduos no ambiente, e é reconhecido como o mais seguro e eficaz método de tratamento de água do mundo.

Forte tendência, os sistemas de tratamento de água por ozônio baseiam-se na alta capacidade de oxidação, maior do que a do cloro, o que elimina de forma mais rápida os microrganismos, como vírus, bactérias e fungos.

Para as academias, seu grande diferencial é a oxidação das cloraminas, resultado da reação do cloro com as impurezas presentes na água e causadoras dos quadros alérgicos. Outra importante vantagem é que não irrita a pele, os olhos e as mucosas dos usuários.

Uma solução sustentável

Ecologicamente correto, o sistema de geração de ozônio emprega como única matéria-prima o ar e libera o mesmo gás como resíduo, dispensando o uso de produtos químicos e consumindo menos energia elétrica em seu processo.

A solução é atualmente usada no tratamento de piscinas de competição no mundo todo e em escolas de natação. É o caso da Academia Hammer Sports. Fundada em 1993 pelo fisioterapeuta e educador físico Luís Gustavo Lopes, a academia usa o sistema Panozon Spider há mais de 15 anos. “Fomos a primeira academia em Campinas a implantar o sistema de ozônio”, ressalta Lopes.

Segundo o proprietário da Hammer, “buscamos essa alternativa para dar mais qualidade aos nossos alunos. Muitos são alérgicos e tinham dificuldade de nadar nas piscinas que tinham produtos químicos. Diminuindo a química da água, nós aumentamos o número de alunos e também os tornamos mais fiéis à prática de atividade física”, afirma.

O investimento inicial em um sistema de tratamento da água da piscina com ozônio é maior se comparado ao tradicional. No entanto, é um investimento único e paga-se em pouco mais de um ano. Além disso, existe uma forte redução nos gastos com a compra e manuseio de produtos químicos.

A Academia Hammer encontra-se na Av. José Bonifácio, 785 – Jardim Flamboyant, Campinas.

Mais informações: www.panozon.com.br