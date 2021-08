Serviços Home Care aumentam 35% no Brasil

Compartilhe Facebook

23 de agosto de 2021.

São Paulo/SP 23/8/2021 – O serviço Home Care tem sido um negócio ágil e importante para a vida moderna.

Devido à comodidade e à precaução no isolamento social, as pessoas estão preferindo não sair de suas residências, passando a buscar por profissionais e serviços que atuam no mercado de Home Care.

A comodidade e segurança em atendimentos sempre foi um ponto buscado em todos os setores prestadores de serviços. A realidade do isolamento social trazida ao mundo com a chegada da pandemia de COVID-19, onde as pessoas passaram a conviver com uma nova realidade de distanciamento social, fez com que os serviços de atendimento domiciliar, que já eram tendência, aumentassem ainda mais.

A necessidade de contar com os diversos serviços em lojas e departamentos físicos, aliada à preferência de não saírem de suas residências, fez com que as pessoas passassem a buscar por profissionais que atuassem no mercado de Home Care “cuidado em casa”, aliando comodidade com precaução.

Conforme dados do NEAD (Núcleo Nacional de Empresas de Serviço de Atenção Domiciliar), em base dos profissionais da área médica, o número de serviços Home Care aumentou 35%. Esse formato de trabalho voltado para o setor de saúde, é o tipo de assistência que tem aumentado no Brasil, trazendo também um cenário de soluções. Exemplo disso é o número de pacientes com comorbidades sendo atendidos em suas residências, que trouxe uma diminuição pontual na sobrecarga dos hospitais.

Por trazer eficiência e comodidade, os serviços Home Care por proporcionar o atendimento residencial, sem a preocupação do deslocamento ou mesmo a disposição para ir de loja em loja para buscar orçamentos, tem se tornado comum, servindo até como uma redução da sobrecarga do sistema hospitalar, fator de gravidade no Brasil. De acordo com relatório da Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e da Confederação Nacional da Saúde (CNS), houve uma redução de mais de 25 mil leitos no país entre os anos de 2010 a 2019.

A Homecare dos Óculos, um desses serviços oferecidos atualmente, vem trabalhando com uma perspectiva de facilidade ao cliente, onde o cliente opta por um orçamento online e recebe os óculos, como explica o CEO do empreendimento, Davison Ribeiro.

“O cliente testa os óculos na comodidade de sua residência, podendo escolher as lentes necessárias para ele e, caso a pessoa não tenha a receita do oftalmologista, os oculistas também atendem no Home Care […] O cliente tem dentro do mercado ótico essa solução, um exame de vista no conforto de sua casa, bem como a escolha do recebimento dos óculos”, explicou.

Outro fator que alia a eficácia desse tipo de serviço às necessidades em que o cliente apresenta está na busca por um padrão de vida moderna, que seja capaz de atingir todas as classes. “A Homecare dos Óculos atende um grande público C e D, porém a demanda maior de quem tem consumido nossos serviços parte da classe A, que são pessoas que estão acostumadas com esse tipo de atendimento”, disse o CEO.

Serviços de compra oferecidos pela internet, onde apresentam um valor abaixo do proporcionado na loja física, também são levados em consideração pelos serviços Home Care, que também traz uma possibilidade dos preços competitivos. Essa vantagem é possível já que a empresa diminui os gastos com espaço e com despesas que ocorrem em salões e consultórios.

“A opção da empresa em não ter um ponto físico, apostando em uma estrutura móvel, reduz o investimento e garante ao cliente uma proposta com mais benefícios, qualidade e preços acessíveis na hora de adquirir os serviços e produtos, já que não é necessário se prender as demandas de custos em uma estrutura física”, explicou e finalizou.

Website: https://www.homecaredosoculos.com/