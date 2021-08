Programa Mão Amiga qualifica moradores em situação de rua para tratar pets

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de agosto de 2021.

Campinas, SP 23/8/2021 – “Ampliamos a oferta de possibilidades de formação e isso mostra o compromisso do governo com a inclusão”, afirmou Vandecleya Moro

O Programa Mão Amiga tem por objetivo promover a cidadania e a reinserção social da população em situação de rua

O programa Mão Amiga da Prefeitura de Campinas iniciou sexta-feira, dia 20, a primeira de uma série de aulas práticas para auxiliar de veterinária. A ação é voltada para moradores em situação de rua que desejam uma nova ocupação.

“Ampliamos a oferta de possibilidades de formação e isso mostra o compromisso do governo com a inclusão. Costumo dizer que política pública se faz com parceria e essa iniciativa não seria possível sem a união de secretarias”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas. O projeto de qualificação para auxiliar de veterinária reúne mais três outras secretarias municipais: a de Educação, a do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

O treinamento ocorreu na sede do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal (DPBEA), da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Era dia de castração de gatos e os bolsistas do Mão Amiga auxiliaram a equipe nas tarefas de organização do trabalho. Antes dessa atividade, a turma teve aulas teóricas virtuais com o veterinário Paulo Anselmo, nas quais aprenderam noções sobre práticas veterinárias por meio de plataforma fornecida pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS), da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

Cada aula prática envolve quatro alunos de uma classe de 30 alunos. O resultado da primeira atividade foi bem avaliado por Vagner dos Santos Bellini, diretor do DPBEA. “Foi um dia produtivo e a turma correspondeu bem. Quero destacar aqui a importância da iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, que oferece uma oportunidade de formação a esses bolsistas”, declarou.

Para o bolsista Sidnei Seiji, abrigado na Casa Juninho, o curso despertou nele o interesse por essa atividade. “Estou gostando muito da atividade e tenho me esforçado para aprender tudo, o que não é fácil, mas tudo na vida se aprende”, declarou.

O Programa Mão Amiga tem por objetivo promover a cidadania e a reinserção social da população em situação de rua. Foi criado em 2016. Essa é a 6ª turma. As formações oferecidas dependem de parcerias, mas já incluíram jardinagem e paisagismo, hidráulica e elétrica predial.

Website: https://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/