* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2021.

Montes Claros – Desafio PRISMA oferece bolsas de estudos de até 100%

Montes Claros – No próximo dia 18 de setembro, o Colégio Prisma realizará mais uma edição do Desafio Prisma, iniciativa que concede bolsas de estudos parciais e integrais para alunos do Ensino Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio da própria instituição e de alunos de outras escolas particulares ou públicas para 2022.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de setembro, por meio do site prisma.edu.br

O regulamento está disponível no site que traz, ainda, detalhes sobre o programa, provas do Desafio Prisma 2021 e conteúdo programático 2022.

Para alunos da rede pública que farão prova para o 6º ano em 2022, o Colégio Prisma vai oferecer aulas de revisão com todo o conteúdo previsto no edital. Para participar, o aluno deve se inscrever no link disponível no site.

Confira as datas:

INSCRIÇÕES: até 15/09/2021

PROVAS:

Importante: os horários estão descritos no edital

18/09/21 – Prova on-line Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio

25/09/21 – Prova on-line Prisma Júnior

25/09/21 – Prova de redação Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio

02/10/21 – Prova de redação Prisma júnior – do 3º ao 5º ano

RESULTADOS

PRISMA JÚNIOR:

Até 30/09/21 – Primeira etapa

Até 10/10/21 – Resultado final

FUNDAMENTAL 2 E MÉDIO

Até 22/09/21 – Primeira etapa

Até 30/09/21 – Resultado final

INÍCIO DAS MATRÍCULAS 2022

04/10/2021

PRAZO FINAL PARA MATRÍCULAS COM DESCONTO DO DESAFIO

30/10/21