Montes Claros – Feira da Agricultura Familiar do Pentáurea acontece no Montes Claros Shopping

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2021.

Montes Claros – Um espaço para comercialização de produtos hortifrútis fresquinhos diretamente do produtor está montado no Montes Claros Shopping até o dia 9 de setembro, sempre de quinta-feira a sábado.

É a Feira da Agricultura Familiar do Pentáurea, evento reúne produtores de hortifrutigranjeiros da região do Pentáurea e oferece uma nova alternativa para que a comunidade local conheça e desfrute da diversidade de produtos e alimentos produzidos pelas famílias de agricultores.

A feira valoriza os produtores locais e oportuniza ao público que frequenta o shopping ter acesso aos produtos rurais em um evento diversificado, com todo conforto e segurança que o empreendimento proporciona.

A feira funciona de quinta-feira a sábado, das 18 às 21 horas, no Estacionamento Norte do Montes Claros Shopping.

Sobre a Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros da Região do Pentáurea

A ASPROHPEN (Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros da Região do Pentáurea) conta com 150 associados. Em 2018 criou sua cooperativa, com a participação de 80 cooperados. Eles comercializam produtos como tomate, alface, chuchu, salsa, cebolinha, coentro, couve, pimentão, berinjela, frutas, morangos, dentre outros. A produção é destinada à região de Montes Claros e comercializada na Ceanorte, sacolões, feiras livres, além do atendimento via delivery.

A produção é ecologicamente correta, com utilização de produtos naturais nas lavouras e acompanhamento da Emater-MG, que oferece assistência técnica aos produtores da ASPROHPEN.

A produção da ASPROHPEN é responsável por cerca de 70% dos produtos hortigranjeiros consumidos em Montes Claros, sendo que o excedente dessa produção vem sendo doado à entidades de assistência social, como o Mesa Brasil do SESC, que atende a milhares de famílias em Montes Claros, além de doações diretas à população carente e outras instituições.