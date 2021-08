Visto EB5 de investidor nos Estados Unidos mudou em junho de 2021

Compartilhe Facebook

25 de agosto de 2021.

São Paulo 25/8/2021 – Webinar acontece para discutir o futuro do Visto EB5 e como os investidores podem se preparar para o momento da volta do Programa de Centros Regionais

EB5 para Brasileiros organiza um novo webinar para tratar da atual situação do Visto EB5 através de Centros Regionais com a participação de advogada de imigração americana.

No final de junho de 2021 aconteceram vários fatos que impactaram o visto de investidor americano, o Visto EB5, gerando várias dúvidas e incertezas com relação ao programa.

O webinar “O futuro do Visto de Investidor EB5 dos EUA” tem por objetivo trazer informações recentes sobre o investimento nos EUA para investidores brasileiros que desejam obter o Green Card por meio do Programa de Visto EB5.

Criado na década de 1990 pelo governo norte-americano para estimular a economia do país, este programa vem atraindo investidores estrangeiros do mundo todo que desejam morar, estudar, trabalhar nos EUA, enfim, desfrutar do estilo de vida americano, obtendo o visto de residência permanente de forma prática e mais segura possível. Importante ressaltar que este visto também abre caminho para uma futura cidadania americana.

Apesar do Programa de Visto EB5 ser permanente, ou seja, nunca expira, o Congresso Americano aprovou, no âmbito do programa, o Programa Piloto de Centros Regionais em 1992 que, desde então, necessita de reaprovações contínuas para continuar a existir.

E, justamente, no final de junho de 2021, este programa expirou e até a presente data não foi aprovado novamente.

Além do que, o valor mínimo de investimento retornou ao patamar de 500 mil dólares também no final de junho, talvez por um curto período de tempo, ainda não determinado.

Por esta razão, neste momento, a expectativa do mercado é grande com relação à revalidação do programa por parte do Congresso Americano.

Segundo Lylian Loureiro, advisor de imigração na EB5 para Brasileiros e que atua com este tipo de visto desde 2013, é importante conhecer os detalhes e o passo a passo de todo o processo deste visto para não ter surpresas inesperadas no futuro.

Para discutir o futuro do EB5 e como os investidores podem se preparar para o momento da volta do Programa de Centros Regionais, é que vai acontecer o próximo webinar com a participação de advogada de imigração Fernanda Cortes e a advisor de imigração Lylian Loureiro.

As inscrições já estão abertas no site www.eb5parabrasileiros.com

O evento é 100% on-line e gratuito, porém a inscrição prévia é obrigatória.

Informações do Evento:

Webinar “O futuro do Visto de Investidor EB5 dos EUA”

Dia: 26 de agosto, quinta-feira

Hora: 11h (horário de Brasília)

Inscrições: www.eb5parabrasileiros.com

Mais informações: contato@eb5parabrasileiros.com.br

Website: http://www.eb5parabrasileiros.com