Chocolate 100% cacau inova fabricação após séculos e mira no consumo sustentável

* Por: - 25 de agosto de 2021.

Paris 25/8/2021 – “O Wholefruit realiza o desejo comum de fazendeiros, chefs e consumidores de aproveitar a natureza para a experiência de sabor saudável”, Dries Roekaerts

Wholefruit revoluciona sabor e forma aproveitando a polpa e criando produtos sem aditivos

Foi necessária uma mudança de perspectiva sobre séculos de fabricação de chocolate para perceber que 100% do que está no fruto de cacau é tudo que se precisava para fazer um chocolate de alto nível. Tradicionalmente, 70% do cacau é descartado e apenas as amêndoas são transformadas. Com o lançamento do Wholefruit, chefs e confeiteiros passam a oferecer ao consumidor um produto que proporciona uma experiência única de sabor, indulgência saudável e conectada com princípios de sustentabilidade.

Anunciado pela primeira vez em setembro de 2019, foram quase dois anos para as equipes de especialistas da centenária marca francesa Cacao Barry concretizarem o conceito. A sua criação e disponibilização global é o resultado de uma longa reflexão de técnicos com a contribuição de 30 dos melhores chefs do mundo na forma de repensar o chocolate como um todo e de considerar o “cacau” como o que realmente é: uma fruta. Foram inúmeros testes e ajustes para atender a expectativa em torno da indulgência saudável das gerações “centennial” e “millennial” sem comprometer o sabor.

Wholefruit é uma nova categoria de chocolate feito do fruto de cacau 100% puro. É de origem sustentável e tem um rótulo limpo (clean lable), sem açúcares refinados, sem lecitina, sem baunilha ou conservantes. Esta identidade única confere-lhe um perfil aromático que abre novas possibilidades de sabor e harmonização. A degustação revela uma acidez natural e notas frutadas que trazem frescor, uma profundidade natural do cacau e uma sensação na boca suave que dura como nenhum outro chocolate até agora. O primeiro produto a chegar ao mercado é o WholeFruit Evocao, que tem 40% menos açúcar que a maioria dos chocolates amargos e ao leite, uma vez que é adoçado apenas pela frutose da polpa do cacau.

Segundo François Chartier, criador de harmonias, especialista número 1 em sabores segundo Ferran Adrià, “o Evocao é um grande chocolate com perfil aromático definido: da polpa ao exótico frutado do cacau, além de uma acidez natural e marcante que confere um toque poderoso ao paladar. O Evocao é uma grande arte, que renova o “gênero” do chocolate e abre novas possibilidades harmônicas em termos de criatividade na cozinha e na mesa”.

Para o confeiteiro catalão Ramon Morató, Diretor de Criação da Cacao Barry, o Wholefruit pode ser visto como mais do que um chocolate, mas um movimento. “Os valores associados a este chocolate são uma forma de compreender a vida através da sustentabilidade, redução do desperdício, reaproveitamento e uma alimentação mais saudável para cuidarmos melhor do nosso planeta. Durante o processo de criação de diferentes receitas, integramos estes valores que já faziam parte de alguma forma de como vemos nossa profissão, mas que queríamos tornar muito mais evidente agora para realçar ainda mais o nosso compromisso com o que pensamos ser o futuro… Este é apenas o começo”, avalia.

Para a chef chocolatier brasileira Renata Arassiro, proprietária da premiada Renata Arassiro Chocolates em São Paulo, o novo chocolate “evoca frescor e natureza, posso provar a fruta inteira com uma única mordida”, define.

Chocolate responsável

Com esta inovação, a Cacao Barry revoluciona sua abordagem ao chocolate e oferece uma experiência saudável e elevada do cacau enquanto fruto. Durante séculos, o cacau, uma das frutas mais cultivadas no mundo, era colhido principalmente pelas amêndoas para manufatura de chocolate, deixando 70% do restante da fruta descartada como resíduo. Hoje, a Cacao Barry se associa à Cabosse Naturals, que reaproveita a deliciosa polpa e a casca em uma gama de ingredientes 100% cacau. Para o chocolate Wholefruit, a Cabosse Naturals colabora de perto com as comunidades locais de cultivo de cacau, que fazem parte do programa de sustentabilidade Cocoa Horizons no Equador, para obter frutas da mais alta qualidade e oferecer a 450 pequenos agricultores uma melhor qualidade de vida. Eles trabalham juntos para limitar o tempo entre a colheita dos frutos frescos e o processamento em ingredientes deliciosos para que não leve mais do que 5 horas. Isso é essencial para preservar o sabor frutado fresco de alta qualidade e os nutrientes das frutas que são encontradas no chocolate Wholefruit.

A Cacao Barry juntamente com a Cabosse Naturals estão reduzindo o desperdício do fruto em mais de 25% e aumentando o aproveitamento da polpa. A iniciativa pretende qualificar, pela primeira vez, um chocolate com o selo Upcycled Certified™ (Marca de certificação para ingredientes alimentícios reaproveitados), que será implementada este ano nos Estados Unidos pela Upcycled Food Association. Essa marca ajudará os consumidores a fazerem escolhas conscientes, alinhadas aos seus valores e com um impacto positivo no meio ambiente.

Lançamento

O Brasil faz parte do circuito dos primeiros países a receberem a novidade. O chocolate Wholefruit Evocao está disponível agora em quantidades limitadas, primeiro na França, Reino Unido, Itália, Canadá, Estados Unidos, Brasil e Japão para profissionais de cozinha e confeitaria. A partir de dezembro de 2021, sua distribuição será progressivamente estendida a diversos outros países (esta informação será atualizada no site Cacao Barry). A produção ainda é limitada no momento, mas os consumidores poderão degustá-la nas empresas de chefs e artesãos cujos endereços estão indicados no site Notwithoutmychocolate.com.

Website: http://www.cacao-barry.com