Fato Relevante – Allied Tecnologia S.A.

São Paulo/SP 25/8/2021 –

A Allied Tecnologia S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, o Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com o BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

FATO RELEVANTE

A ALLIED TECNOLOGIA S.A. (“ Companhia ” ou “ Allied ”) (B3: ALLD3), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, o Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com o BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3477, 15º andar, parte, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 43.815.158/0001-22 (“ Formador de Mercado ”), para exercer a função de formador de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, negociadas no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a partir de 26 de agosto de 2021, pelo período de 12 meses, prorrogável automaticamente por períodos iguais caso não haja manifestação de qualquer das partes em sentido contrário.

A contratação do Formador de Mercado reforça o compromisso da Companhia com os investidores e com as melhores práticas de negociação do mercado, tendo como objetivo fomentar a liquidez das ações de emissão da Companhia.

A Companhia informa, ainda, que 29.641.563 ações ordinárias de sua emissão se encontravam em circulação no mercado em 20 de agosto de 2021 e que não existe qualquer contrato com o Formador de Mercado regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.

São Paulo/SP, 25 de agosto de 2021

Luis Gustavo Ferraz Antunes

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Website: https://ri.alliedbrasil.com.br/