Grandes nomes da moda participam da segunda edição de evento sobre costura e empreendedorismo

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de agosto de 2021.

25/8/2021 – Temos, cada vez mais, investido em tecnologia e inovação para que todas as formas de empreendedorismo relacionado à costura se tornem realidade

Especialistas como André Hidalgo, Julia Pak e Isaac Silva participam de salas sobre diversos temas relacionados à moda, costura e empreendedorismo

Em comemoração aos 170 anos da Singer, líder mundial na fabricação de máquinas e acessórios de costura, a marca promove a segunda edição do Singer Day, evento online e gratuito que conta com a participação de especialistas do segmento. As atividades acontecem no dia 26 de agosto, das 13h às 18h, e são divididas por salas temáticas.

Para participar, o público deve se cadastrar no site https://www.singer.com.br/singerday e inserir quais são os temas de interesse. No dia do evento, será enviado um e-mail para o endereço cadastrado com os links dos painéis escolhidos.

“Essa é a segunda edição de um evento que foi referência global para a marca em 2020 e que celebra um marco muito significativo para a Singer, envolvendo 16 países onde atuamos. São 170 anos, quase dois séculos de grandes e importantes conquistas para a marca. Temos, cada vez mais, investido em tecnologia e inovação para que todas as formas de empreendedorismo relacionado à costura possam se tornar uma realidade na vida das pessoas. E como uma empresa que oferece soluções para todos esses projetos, consideramos essencial trazer a percepção e as dicas de especialistas da área para um bate papo com nossos consumidores”, explica Concheta Feliciano, diretora de marketing da Singer para a América Latina.

Momento atual da moda brasileira – O primeiro painel é uma conversa entre André Hidalgo, jornalista, empresário e idealizador da Casa de Criadores, e Walter Rodrigues, estilista, coordenador do Núcleo de Design do Inspiramais e Curador do Projeto Design Vision, do Instituto Focus Têxtil. Os profissionais abordarão as tendências, como o mercado da moda tem evoluído e como a costura influencia esse segmento.

Empreendedorismo – A sala de empreendedorismo conta com a participação do Paulo de Almeida, da Escola de Costurar e da revista A voz da Costura, e Isaac Silva, estilista de marca própria que atende todos os tipos de corpos. O painel trará dicas sobre os desafios de empreender no universo da costura, as tendências e as inspirações.

Processo Criativo – Não se fala de costura sem se falar de processo criativo. Por isso, Daniella Gesser Castelan, responsável por desenvolvimento de produto da Cholet; Denise Roque Sahd, diretora criativa da marca; e Julia Pak, estilista, trarão dicas essenciais para exercer a criatividade na hora de iniciar um projeto de costura, além de compartilharem sobre suas rotinas de trabalho.

Marketplace e como valorizar o seu negócio – O painel tem a participação de Fernanda Herthel, influenciadora e especialista em bordados, e Nathália Raggi, gestora de Comunidade da Elo7, conversando sobre como as redes sociais podem contribuir com o empreendedor e os desafios a serem enfrentados. Elas também trarão algumas dicas para quem está começando seu negócio online e como o marketplace pode ser um grande aliado do artesão.

Mão na Massa – Máyra Macedo, influenciadora especialista em modelagem e costura, realizará um passo a passo de peça tendência da moda atual e apresentará algumas das soluções da Singer utilizadas no processo e como elas podem agregar no dia a dia das costureiras.

“Em 2020 contamos com quase 5 mil participantes e esperamos ainda mais pessoas este ano. Com mais essa troca de experiências, buscamos contribuir para o crescimento e o desenvolvimento dos nossos consumidores, os auxiliando e incentivando em todos os seus projetos”, finaliza Concheta.

Website: http://www.singer.com.br/singerday