* Por: Jornal Montes Claros - 25 de agosto de 2021.

MG – Rede Minas transmite Jogos Paralímpicos a partir desta quarta-feira (25/8)

MG – Atletas das mais diversas modalidades voltam ao centro das atenções no Japão com o começo dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Ao todo, serão quase 5 mil esportistas do mundo inteiro reunidos. A Rede Minas transmite, a partir desta quarta-feira (25/8), das 5h30 às 7h30, as competições em modalidades coletivas e individuais. O público também pode acompanhar a programação, nesse mesmo horário, pelo site da emissora: redeminas.tv.

O Brasil chega aos jogos com 259 atletas, a maior missão nacional paralímpica em um evento fora do país, competindo em 20 das 22 modalidades. O atletismo e a natação são os principais esportes, com 65 e 36 representantes, respectivamente. Nos jogos do Rio, em 2016, o Brasil conquistou 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, ocupando a oitava posição no quadro final. Para este ano, a expectativa é manter o país no top 10.

Minas Gerais estará presente na competição, com 26 atletas e 14 integrantes da comissão técnica (entre treinadores, assistentes e médicos), além do próprio chefe da missão brasileira, Alberto Martins da Costa.

No tênis o estado terá grande representação, com cinco atletas: Ana Cláudia Caldeira (BH), Daniel Rodrigues (BH), Gustavo Carneiro (Uberlândia), Meirycoll Duval (BH) e Rafael Medeiros (BH). A natação é outra modalidade com destaque para os mineiros, com oito dos 36 nadadores: Alexandre Silva Vieira (Canápolis), Ana Carolina Soares de Oliveira (Jesuânia), Fábio Pereira Antunes (Juiz de Fora), Gabriel Geraldo dos S. Araújo (Santa Luzia), João Pedro Brutus de Oliveira (Uberlândia), Laila Suzigan Abate (Uberlândia), Marliane Amaral Santos (Medina) e Patrícia Ferreira dos Santos (Coronel Fabriciano).

Serviço

Rede Minas transmite Jogos Paralímpicos

Data: a partir de 25/8/2021 (quarta-feira)

Horário: 5h30 às 7h30

Transmissão: http://redeminas.tv/

A Rede Minas está no ar no canal 17 UHF ou 9.1 (HD) e 9.2 (SD); Net 20 e Net HD 520; Oi 09; One Seg (para celulares e portáteis) 9.3; além do site da emissora redeminas.tv e o aplicativo (redeminas.tv/aplicativoRedeMinas).