* Por: Jornal Montes Claros - 25 de agosto de 2021.

Montes Claros – MCTrans vai interditar rua Padre Augusto

Montes Claros – A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros (MCTrans) informa que, dos dias 25 (quarta-feira) a 27/08 (sexta-feira), haverá a interdição total da rua Padre Augusto, na região central, para execução de obras de canalização de fibra óptica.

A interdição ocorrerá entre as ruas Doutor Veloso e Camilo Prates, das 8 às 18 horas, e agentes de trânsito estarão no local orientando sobre as rotas alternativas.

Para mais informações e esclarecimentos, favor entrar em contato com a Diretoria de Trânsito e Sistema Viário, através dos telefones 3224-6924 ou 3224-6926, ou ainda pelo e-mail: transitomctrans@gmail.com