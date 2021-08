Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de agosto de 2021.

Montes Claros – Prefeitura de Moc recupera mais de 5 mil quilômetros de estradas rurais

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros já recuperou mais de cinco mil dos sete mil quilômetros de estradas rurais que existem no Município. Os serviços realizados incluem patrolamento, cascalhamento, recuperação de mata-burros e manutenção de pontes. Alguns trechos passam por recuperação periódica devido ao tráfego intenso, principalmente de máquinas pesadas, como é o caso da estrada do Bengo, que dá acesso a Capitão Enéas.

“Estamos pisando no acelerador para que todas as nossas estradas estejam em boas condições de uso até o início das chuvas, mantendo os acessos da zona rural em boas condições para o trânsito de moradores e o escoamento da produção, atendendo determinação do prefeito Humberto Souto”, explica o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Osmani Barbosa.

Estradas rurais

De acordo com Osmani, o município de Montes Claros tem hoje mais de sete mil quilômetros de estradas rurais. “No último levantamento, realizado pela Prefeitura em 2005, o município de Montes Claros tinha cinco mil quilômetros de

estradas rurais. De lá pra cá, surgiram várias comunidades e chacreamentos”, explicou.