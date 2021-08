Floresta Terapia gratuita para profissionais de Saúde Pública de São Paulo que trabalham diretamente no enfrentamento da COVID-19

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 26/8/2021 – O projeto Dra. Floresta, que irá beneficiar pelo menos 90 profissionais de hospitais públicos da Grande São Paulo, conta com vivências (presenciais e online)

Prática reconhecida na medicina oriental é oferecida pelo Instituto socioambiental Terra Luminous para reduzir o estresse em matchfunding inédito no Brasil que irá beneficiar diretamente profissionais da saúde pública.

Seja no Japão, Coreia ou na Costa Rica um médico pode receitar uma ou duas horas por semana de contato com a Natureza. A Floresta Terapia tornou-se reconhecida cientificamente depois de estudada, especialmente no Japão, desde o início dos anos 80: É o Shinrin-yoku, o “ato de fazer contato e estar na atmosfera da floresta”. Cientistas japoneses realizaram em 2010 uma revisão de pesquisas empíricas com métodos de avaliação fisiológica. Nas condições de floresta, em relação ao meio urbano, os resultados deste estudo apontam para uma diminuição significativa da frequência cardíaca, pressões sistólica e diastólica do sangue e do cortisol, hormônio considerado responsável pelo estresse. Hoje a terapia está presente em 46 países, tais como Finlândia, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos. Na Coreia do Sul, Japão e Costa Rica, o banho na floresta é política pública de saúde.

De acordo com os resultados da pesquisa “Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no Contexto da Covid-19”, realizada pela Fiocruz em todo o território nacional, os profissionais de saúde diretamente ligados ao combate à Covid-19 têm sofrido um desgaste intenso. A condição pandêmica causou um aumento significativo no estresse em todas as pessoas e, especialmente, naquelas que estão diretamente implicadas.

O profissional da linha de frente do combate à Covid-19 enfrenta: estresse pelo medo do desconhecido, pelo medo de contaminar-se, por decidir qual paciente recebe o tratamento (e qual não), pelo medo de contaminar os familiares ou por se isolar da família, pela discriminação social sofrida, por ver seus companheiros sendo internados, por serem cobrados dos familiares das vítimas por uma estrutura que não tem, entre outros motivos que deixaram a maioria destes profissionais em péssimas condições de saúde mental.

O espaço Terra Luminous está com uma Campanha Matchfunding solicitando apoio para oferecer gratuitamente vivências de Floresta Terapia aos profissionais de hospitais que estão na linha de frente de combate à Covid-19.

Terra Luminous é um instituto de conservação ambiental e evolução da consciência, localizado em Juquitiba – SP, a 70 km da capital e na borda do Parque Estadual Serra do Mar, o maior corredor biológico de Mata Atlântica do país. Um centro de pesquisas que mescla o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade com o oferecimento de cursos, vivências, retiros e terapias em uma ecovila permacultural, utilizando tecnologias sociais como a Sociocracia e a CNV (Comunicação Não Violenta), em perfeita sintonia com a floresta.

O Matchfunding é uma modalidade de financiamento coletivo “Tudo ou Nada” que funciona da seguinte maneira: a colaboração com a campanha é sempre dobrada pelo Fundo “Todo Cuidado Conta”. Os doadores recebem recompensas como as que os profissionais da saúde receberão caso o projeto Dra. Floresta alcance a meta. Se não alcançar, as doações voltarão para quem doou.

“O propósito é colocar o homem em contato com a natureza. O que está sendo feito no Instituto Terra Luminous é um trabalho extraordinário que promove esta conexão e precisa ser estimulado, divulgado, multiplicado. A literatura científica já demonstra com clareza que estas práticas regulares são altamente eficazes contra o estresse, com evidências laboratoriais.” relata o médico e ecoterapeuta Dr. Guilherme Franco Netto, do setor de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fundação Oswaldo Cruz.

A Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, é a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina e divulgou em seu portal a iniciativa do Dra. Floresta. Aqui um trecho da publicação: “Recentemente, a Fiocruz iniciou uma cooperação técnica e científica com o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia (IBE) que tem como linha de pesquisa a Floresta Terapia, também conhecida como Banho de Floresta – prática integrativa japonesa de conexão consciente com a natureza realizada desde os anos 80. A prática visa aumentar a capacidade funcional do sistema imunológico reduzindo estresse, ansiedade e depressão e colaborando com a melhoria integral rumo ao bem-estar. Além dos benefícios à saúde humana, essa prática propicia a nossa reconexão com a natureza, a reconhecendo como um ente magnífico e exuberante, imprescindível ao nosso existir.”

Pesquisa publicada na edição jan/fev 2021 do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, periódico oficial do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB) desde 1938, ilustra bem esta situação: “Preditores da síndrome de Burnout (SB) em técnicos de enfermagem de unidade de terapia intensiva durante a pandemia da COVID-19” é um estudo feito com 94 técnicos de enfermagem de terapia intensiva. Ele detectou a prevalência da síndrome de burnout em 25,5% dos pesquisados. A média do Brasil em tempos não pandêmicos é de 5,9%. “Espera-se que este estudo sirva como base para a elaboração de programas de saúde ocupacional para esse grupo de trabalhadores, uma vez que com esses dados é possível compreender melhor os perfis de risco que levam à SB, contribuindo com o conhecimento na área de saúde mental do trabalhador”, relata um trecho da conclusão da pesquisa.

O projeto Dra. Floresta, que irá beneficiar pelo menos 90 profissionais de hospitais públicos da Grande São Paulo, conta com vivências (presenciais e online) que foram desenhadas para proporcionar o contato com experiências que possam tornar-se hábito. Tanto as vivências presenciais quanto as mentorias on-line e em áudio, guiadas por ecopsicóloga e terapeutas, convidam o participante para realizar ao menos uma hora por semana de banho de floresta numa praça, área verde próxima de sua casa ou trabalho ou na floresta do Instituto Terra Luminous, incluindo alimentação e atividades dirigidas.

A Floresta Terapia é uma forma inovadora e milenar que visa o bem-estar mental e físico do ser humano, além de uma prática ecológica que reconhece as forças curativas da natureza, atitude fundamental a favor da saúde integral do meio ambiente, onde todos estão inseridos.

