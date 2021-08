Sistema ERP integra gestão e contabilidade em um único lugar

Compartilhe Facebook

* Por: - 26 de agosto de 2021.

Belo Horizonte 26/8/2021 – Com este lançamento da W3ERP, ao contratar um sistema de gestão, o cliente já terá a opção de ter o serviço contábil integrado, afirma Márcio Silva CEO da W3ERP

Cada vez mais, as empresas estão buscando por tecnologias para obter mais produtividade e eficiência em seus serviços e sistemas. Ter uma empresa que integra o sistema de gestão e a contabilidade em um único lugar pode ser a solução para os empreendedores que almejam o crescimento e a notoriedade de seus negócios em um mercado cada dia mais competitivo.



Para uma empresa se manter ativa e presente no mercado, entre todas as responsabilidades de gestão, é necessário que as questões contábeis sejam realizadas de maneira eficiente. Para isso, é importante o trabalho realizado por um contador, tanto para um bom planejamento financeiro e estratégico, como para lidar com impostos. Porém, uma dúvida recorrente entre os líderes é “como otimizar esse procedimento e fazer com que a empresa cresça com isso?”. Para se chegar aos resultados esperados, ter uma empresa que integra o sistema de gestão e a contabilidade em um único lugar pode ser a solução.

Como funciona o serviço de contabilidade integrado ao ERP?

O serviço de contabilidade integrado ao ERP em uma mesma empresa dispõe de tecnologias de atendimento únicas. A empresa passa a contar com uma equipe de especialistas nas áreas contábil, fiscal, tributária e trabalhista para o atendimento consultivo e outras serviços que beneficiam a redução fiscal, conforme as práticas contábeis praticadas pela mesma.

Além disso, a gestão terá acesso a um software online, tendência em novas soluções estratégicas, que contribui com vantagens, como:

1- Facilidade na configuração tributária do ERP, pois o contador e o suporte são unificados.

2- Suporte único, acabando com a falta de comunicação na resolução de problemas

DRE contábil no quinto dia útil de cada mês.

3- Utilização de uma única DRE, não sendo necessário mais o uso da contábil e da gerência, dependendo da escolha do cliente.

4- Disposição de uma contabilidade interna na empresa.

5- Simplificação do planejamento tributário, priorizando o modelo mais adequado para o regime da empresa.

6- Vantagens de contar com uma empresa multisserviços.

Sendo assim, ter um ERP unificado à contabilidade pode trazer uma série de vantagens para uma empresa. Além disso, existe também a possibilidade de compartilhamento de dados contábeis da empresa diretamente por meio do ERP, tornando-se um grande diferencial, já que a falta de controle contábil e gestão de processos pode ser o motivo de algumas organizações fecharem as portas.

Automação de tarefas e relatórios

Cada vez mais, as empresas estão buscando por tecnologias para obter mais produtividade e eficiência em seus serviços e sistemas. O ERP com o serviço de contabilidade ajuda a atingir esses dois objetivos, pois consegue automatizar diferentes requisitos.

De modo geral, o setor de contabilidade poderá ganhar tempo e agilidade ao receber e organizar documentos. Isso porque, com o software de gestão, os fluxos de email e material recebido poderão ser anexados de acordo com a demanda, além de armazenar todos os documentos de maneira online e digital, facilitando a localização e o compartilhamento.

Segurança de informação

Com o ERP, os dados financeiros são armazenados nos diretórios da nuvem e da Internet, e a criptografia, nomes de login e senhas só poderão ser acessados pelo pessoal autorizado, evitando que danos físicos deteriorem as informações, garantindo a segurança das obrigações fiscais e financeiras.

Inteligência de dados

Em se tratando de serviços de contabilidade, os profissionais terão acesso aos dados mais importantes, de maneira segura, obtendo mais precisão e clareza na hora de preparar relatórios, balanços e outros documentos necessários ao planejamento da empresa. A inteligência de dados torna o acesso mais confiável, minimiza o tempo para obter informações e contribuiu de forma considerável no processo decisório dentro de um negócio.

Melhora das decisões estratégicas

O sistema ERP, aliado à contabilidade especializada, fornece dados seguros para a tomada de decisões eficientes e estratégicas nas áreas de gestão e contábeis. Com a inteligência de dados, o software é capaz de coletar uma série de informações, de cruzá-las com outros departamentos ou anos e gerar relatórios precisos, podendo analisar indicadores e médias.

Adotar um sistema como o ERP web em uma empresa torna-se um grande aliado ao negócio, já que o suporte e a manutenção ágeis proporcionam a tranquilidade de uma única empresa fornecendo diferentes serviços. Essa inovação mantém a organização em conformidade com o Fisco e permiti que a gestão aproveite o máximo da experiência do contador para melhorar as finanças da empresa.

Portanto, contar com uma solução em nuvem e uma contabilidade avançada possibilita a automatização dos processos, integra os dados e informações de todos os departamentos de um negócio e proporciona um software atualizado e flexível que contribui para o sucesso do empreendimento.

Website: https://w3erp.com.br/