Tecnologia e educação: uma parceria que facilita o dia a dia dos gestores das instituições de ensino

* Por: - 26 de agosto de 2021.

Blumenau, SC 26/8/2021 – No que diz respeito à gestão, hoje em dia é praticamente impossível pensar na execução de rotinas sem o uso de softwares.

A rotina de uma instituição de ensino exige o cumprimento de diversas tarefas ao mesmo tempo. E preencher documentos e planilhas de forma manual é um processo tanto quanto trabalhoso. Muito mais do que substituir o papel, os softwares de gestão educacional contribuem para otimizar a rotina de gestores e gestoras. Além disso, podem facilitar processos e gerar dados preciosos que auxiliam a tomada de decisão.

Quando o assunto é tecnologia na educação, a cada dia nos deparamos com novidades. E já não dá para ignorar o quanto a primeira transforma a segunda positivamente, contribuindo diretamente para agilizar processos do dia a dia ou aqueles de médio e longo prazo.

Gestores e gestoras, e toda a comunidade educacional, são diretamente afetados pela tecnologia. E quanto mais utilizada por todos, maior seu impacto.

No que diz respeito à gestão, hoje em dia é praticamente impossível pensar na execução de rotinas sem o uso de softwares. Muito mais do que substituir o papel, eles garantem cuidados no armazenamento de dados de forma mais eficaz.

Com isso, facilitam as tarefas enquanto ajudam no aumento de produtividade. Sem falar que permitem a geração de dados preciosos, auxiliando na tomada de decisões mais assertivas por parte de quem está à frente da instituição de ensino.

E quando falamos em uso de sistemas pela internet tudo ainda faz mais sentido no que diz respeito à tecnologia ser uma grande parceira da educação. Só para reforçar esta ideia, o relatório Nuvem Híbrida, da NTT, companhia global se serviços de tecnologia, aponta que 60% das organizações em todo o mundo já estão usando ou testando os recursos de nuvem. Um importante fator para essa porcentagem é a pandemia e suas restrições de convívio social.

Como a automatização pode contribuir na gestão

Segundo o CEO da Edusoft Tecnologia, Michel Robert Weigmann, a automatização contribui com uma série de benefícios aos processos diários que ocorrem dentro de uma instituição de ensino. Entre eles estão:

1. Facilita o acompanhamento dos alunos

Trabalhos, provas e atividades podem ser acompanhadas com mais eficiência a partir do uso de várias ferramentas tecnológicas. Ao implementar mecanismos que captam dados de aprendizado dos estudantes, é possível ter um diagnóstico mais rápido, que por sua vez agiliza a tomada de decisão pedagógica.

2. Agiliza a visão de indicadores de desempenho

Indicadores são dados que apontam se a instituição de ensino está seguindo pelo caminho certo ou não. Com eles, é possível analisar desde informações do cotidiano, como a frequência dos alunos, como também aquelas que afetam a gestão, como evasão e inadimplência.

3. Economiza recursos e materiais

O armazenamento em nuvem de processos contribui não só com a economia de recursos como papel e tinta de impressora, mas também na garantia de que os arquivos poderão ser acessados de forma fácil e organizada. Isso faz com que a instituição necessite de menos espaço e também utilize melhor seus recursos de pessoal para desempenhar certas tarefas.

Dicas para ajudar você a escolher o melhor software de gestão educacional

Avalie as necessidades de sua instituição

Pode parecer óbvio, mas é preciso avaliar criteriosamente quais as funcionalidades são necessárias para a sua instituição de ensino. De repente, você pode perceber que precisa apenas de algo mais focado para a gestão financeira, pois já tem uma gestão pedagógica mais consolidada. Neste caso, a contratação de um ou mais módulos seria o suficiente.

Evite levar em consideração só o preço

É verdade que toda economia é sempre bem-vinda, mas na hora de escolher a melhor tecnologia para sua instituição de ensino o preço não deve ser a única condição a ser considerada.

Critérios como a usabilidade, funcionalidade, estabilidade e segurança também têm um peso importante. Na dúvida, converse com alguma instituição que já faz o uso do sistema para tentar identificar se todos os quesitos são atendidos com satisfação.

Leve em consideração o suporte

Este ponto é importantíssimo na escolha do software de gestão. Afinal, em algum momento, sua equipe pode ter dúvidas quanto ao uso do sistema. Priorize a escolha por empresas que oferecem suporte multicanais, disponibilizando e-mail, telefone e uma central de atendimento ágil para resolver qualquer situação.

Considere uma solução em nuvem

Softwares que não são integrados à nuvem exigem uma infraestrutura de servidores que nem todas as instituições de ensino conseguem manter devido a seu alto custo. Neste caso, a computação em nuvem vem justamente para garantir a segurança e o acesso às informações em qualquer lugar. Por exemplo, backup e atualizações acabam ficando a cargo do fornecedor.

Vale destacar que no caso de instituições com mais de uma unidade a integração na nuvem é ainda mais benéfica, já que não há barreiras físicas.

Website: http://www.edusoft.com.br