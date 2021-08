Dicas para manter o controle financeiro em dia

Compartilhe Facebook

Quanto mais dívidas, maior a parcela do orçamento comprometida.

Ter um controle financeiro e saber como gastar o próprio dinheiro de forma inteligente são passos básicos rumo a uma vida financeira mais tranquila. Muitas pessoas sofrem vários tipos de problemas financeiros ao longo da vida, desde o endividamento até o gasto desenfreado que sempre resulta em consequências negativas no mês seguinte. Porém, tudo isso pode ser evitado realizando um bom controle financeiro no dia a dia.

Esse controle é, na prática, uma forma de organizar o próprio dinheiro para que o orçamento mensal seja gasto com mais consciência. Ou seja, essa organização visa fazer com que a pessoa gaste de acordo com as próprias limitações que o orçamento impõe. Dessa forma, nada de fazer gastos desenfreados que podem comprometer o orçamento ou que estão fora da realidade financeira da pessoa.

Gastar de maneira consciente deveria ser algo fácil para todas as pessoas, mas a realidade não é essa. É comum fazer uma compra aqui, outra ali e, no final do mês, quando os boletos se acumulam não há dinheiro suficiente. É possível evitar esse tipo de situação por meio de um controle financeiro de qualidade, afinal de contas ele permite que a pessoa entenda o orçamento, os gastos e a influência que as despesas geram no orçamento.

Além disso, o controle financeiro é essencial quando o assunto é não se endividar. Como os gastos serão programados e realizados de forma mais consciente, então, as dívidas tendem a passar longe do orçamento.

Quanto mais dívidas, maior a parcela do orçamento comprometida. Quanto mais comprometido estiver o orçamento, mais restrito será o consumo, pois uma fatia importante do dinheiro que entra na conta já possui endereço certo.

Dicas para manter o controle financeiro

O primeiro passo na jornada para um controle financeiro eficiente é eliminar as dívidas pendentes. As dívidas acabam tornando-se despesas obrigatórias, ou seja, consomem uma fatia importante do orçamento mês após mês. Por isso, traçar um planejamento para quitar o máximo de dívidas possíveis é o primeiro passo para recuperar e manter o controle financeiro.

É muito importante entender qual o perfil do gasto pessoal ao longo do mês. Ou seja, é preciso saber o destino de cada real do orçamento, a necessidade de tais gastos, se determinada despesa é essencial e obrigatória ou é algo que pode ser evitado. O objetivo é saber o que é gasto fixo e obrigatório para determinar quanto do orçamento ainda está livre. Com esse tipo de informação é possível projetar gastos futuros sem comprometer o orçamento.

Uma vez identificado o gasto ao longo do mês, é hora de saber onde é possível economizar para trazer mais alívio para o orçamento. Exemplos simples de custos que podem ser evitados são os lanches, almoços e jantares fora de casa, muitas despesas com táxi e aplicativos de transporte, compras desnecessárias etc.

Poupar é um hábito fundamental quando o assunto é controle financeiro, quem é habituado a poupar também tem o orçamento sob controle.

Outra dica muito importante é a mudança do comportamento de consumo. Comprar na primeira loja em que acha um determinado produto ou peça de roupa, fazer uma compra desnecessária simplesmente porque uma promoção ou oferta aparentemente interessante surgiu são coisas que não podem fazer parte da rotina de quem está tentando manter o orçamento sob controle.

Definir metas para economizar também é uma dica muito importante. O controle financeiro pessoal precisa de algumas motivações para que a pessoa consiga manter o ritmo dos novos hábitos financeiros pessoais. Essa é uma forma inteligente de trazer mais propósitos para poupar e manter o controle financeiro. Ou seja, é importante que aquela economia do final do mês não seja ao acaso, apenas um dinheiro que sobrou.

Comunidade financeira

O Bullla é uma comunidade financeira que atua conectando pessoas por meio do empréstimo entre pessoas físicas. Quem faz parte da comunidade Bullla tem acesso a vantagens como, por exemplo, taxas de juros diferenciadas, serviço 100% online, processo de solicitação e liberação do empréstimo de forma clara, justa e transparente. E quem paga em dia no Bullla também consegue empréstimos futuros com taxas de juros ainda menores.

Mais informações em https://www.bullla.com.br/

Website: https://www.bullla.com.br/