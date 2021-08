Empresas criam novo modelo de parceria para superar dificuldades da pandemia

Compartilhe Facebook

27 de agosto de 2021.

São Paulo 27/8/2021 – Todos falam sobre a tecnologia e a sua velocidade de adaptação, mas de nada vai adiantar termos avanços se não focarmos nas pessoas.

Coincidindo com a chegada da era digital, a busca por inovação nas formas de realizar as operações corporativas aumentou muito e novas modalidades de relações entre os profissionais, líderes e as empresas passaram a surgir.

A pandemia de COVID-19 trouxe uma nova realidade para o mundo corporativo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, 716 mil empresas fecharam as portas nesse período. Segundo dados levantados pelo Sebrae em um estudo realizado com mais de 6 mil empreendedores, em média 75% das organizações tiveram queda em seu faturamento durante e 55% alegaram a necessidade de pedir empréstimos para manter o funcionamento. Da noite para o dia, empresas e profissionais se viram encurralados por uma série de necessidades operacionais, estratégicas e organizacionais que os obrigaram a se adaptar e se reinventar.

Segundo Peter Drucker, estudioso da Teoria da Administração moderna, inovação é “o ato de atribuir novas capacidades aos recursos (pessoas e processos) existentes na empresa para gerar riqueza”.

De acordo com a definição de Drucker, inovar é encontrar uma nova forma de resolver um problema, promover novidades ou melhorias que gerem valor para indivíduos e organizações e que possam ser implementadas no mercado. E, diferente do que muitos pensam, esse processo não depende diretamente de tecnologia, mas, sim, de pessoas.

Caroline Okubo, fundadora do PraCarreiras, portal digital focado em conteúdos sobre o mercado de trabalho e soluções com mentoria de carreiras, logo percebeu a movimentação do mercado e a necessidade de adaptação. Recentemente, fechou uma parceria com a ETALENT, empresa especializada em desenvolvimento comportamental, para agregar valor digital utilizando o software Etalent PRO, bicampeão do prêmio B2B Stack como melhor software de R&S.

“Todos falam sobre a tecnologia e a sua velocidade de adaptação, mas de nada vai adiantar termos avanços se não focarmos nas pessoas. A inteligência artificial precisa agregar, conversar com os profissionais, ser um suporte para suas relações de trabalho. Sem isso, inovar fica só no campo da ‘empolgação’. ETALENT e PraCarreiras são parceiras de negócios por compartilharem o propósito de impactar pessoas e evoluir por elas”, afirma Carolina Okubo.

Para manterem-se competitivas no mercado, as organizações encontraram a necessidade de investir constantemente em estratégias eficientes e inovação. No mundo corporativo, as organizações que não tem incorporado este processo em sua rotina, abrem mão do pensamento estratégico, o que está levando à perda de oportunidades.

Além disso, a permanência no mercado e o sucesso das empresas passaram a depender cada vez mais desta capacidade de adaptarem-se com criatividade, independentemente dos seus tamanhos ou áreas de atuação. Afinal, como disse o escritor Alvin Toffler, “mudança é o processo no qual o futuro invade nossas vidas”.

