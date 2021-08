Mercado de móveis cresce e aumenta demanda de mão de obra

Compartilhe Facebook

A Planearte Móveis Planejados, empresa localizada em Ribeirão Preto, está com 30 vagas abertas para a contração de serviços de marcenaria; oportunidade será divulgada em outdoors

A alta demanda de reformas e compra de móveis planejados durante o período de isolamento, fez com que o setor de marcenaria alcançasse 14,7% no acumulado do primeiro trimestre de 2021 em relação a igual período do ano passado. O crescimento reafirma o bom desempenho do setor no período, mais do que recuperando o índice perdido nos primeiros três meses de 2020, onde houve queda de 3,8% na produção.

Com o aumento no volume produzido e no consumo aparente de móveis no País, cresceu também o volume do emprego na indústria moveleira em maio: +0,1% após queda de 0,8% no mês antecedente. Apesar de aparentemente tímido, tal resultado traz consigo um salto significativo nos dados de emprego no acumulado do ano, que foi de 3,6% para 6% de janeiro a maio de 2021 em relação a igual período em 2020. A informação foi divulgada pela ABIMÓVEL – Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, por meio da “Conjuntura de Móveis”, relatório mensal encomendado pela entidade e desenvolvido pelo IEMI – Inteligência de Mercado.

Além do home office, as pessoas passaram a realizar diversas atividades em casa, o que deu margem a necessidade de readequar a mobília e tornar os cômodos mais funcionais e confortáveis. O cenário impulsionou o aumento de reformas e a busca por móveis planejados.

O diretor da Planearte, Fernando Barbosa, revela que fechou o primeiro semestre com um saldo positivo. “No primeiro semestre de 2021 o faturamento da empresa cresceu 30%, a expectativa é que a mesma porcentagem também seja obtida no segundo semestre, onde costumeiramente o mercado fica mais aquecido, principalmente devido aos de pedidos de fim de ano”, diz.

A Planearte contava com 2,3 mil metros quadrados, mas com o aumento da procura dos serviços de marcenaria, Barbosa conta que teve que alugar um espaço de 1,1 mil metros quadrados para ampliar área de produção da fábrica, totalizando 3,4 metros quadrados. A expansão permitiu a abertura de 30 vagas de emprego para os cargos de marceneiro, montador, projetista e consultor de vendas. “Atualmente temos um quadro de 58 funcionários, mas com o crescimento da empresa precisaremos de novos colaboradores para atender toda demanda recebida dos nossos clientes e consequentemente diminuir o tempo de entrega, mantendo a qualidade”, diz o empresário.

Embora existam vagas abertas para a contração de serviços de marcenaria, o diretor da Planearte explica que há uma dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. “Para atrair os profissionais da área vamos divulgar as vagas disponíveis em outdoors que estarão em pontos estratégicos da cidade. Essa foi a maneira inusitada que encontramos para conseguir atingir um número maior de trabalhadores e preencher o quanto antes essas vagas”, relata Barbosa.

A Planearte fica localizada na Avenida Marechal Costa e Silva, n° 2.665 nos Campos Elíseos em Ribeirão Preto (SP). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3101-0293, (16) 98116-2224 ou pelo e-mail contato@planearte.com.br.

