Montes Claros – Casarão da “Fazenda Quebradas” poderá ser restaurado

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de agosto de 2021.

Montes Claros – O casarão da “Fazenda Quebradas”, situado no interior do Parque Estadual da Lapa Grande, em Montes Claros, poderá ser restaurado. Já está em andamento o projeto desta importante obra, que contará com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), ligado à Secretaria de Estado da Cultura e responsável por estabelecer, acompanhar e avaliar as diretrizes de repasses de recursos aos municípios.

A informação foi passada pelo secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Montes Claros, Soter Magno, que na manhã dessa quarta-feira, 25, visitou o Parque na companhia do presidente do IEPHA, Felipe Cardoso Vale Pires, e da supervisora regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Margarete Suely Caires Azevedo. Na oportunidade, foi visitada, ainda, a unidade de conservação do Parque, incluindo o viveiro e as trilhas.

O Parque da Lapa Grande é composto por um valioso complexo de grutas e lapas, de suma importância arqueológica e histórica. Com área de 15 mil e 360 hectares, o parque é cortado por rios e possui nascentes responsáveis por cerca de 30 por cento do abastecimento de água de Montes Claros, alimentando também lençóis subterrâneos que beneficiam parte da zona rural do município, em regiões como Vaca Morta e Furadinho.

O secretário de Meio Ambiente destacou que o Parque Lapa Grande é de grande importância para Montes Claros, dada a sua riqueza em recursos naturais, sua biodiversidade e sua beleza. “Aproveitamos que o presidente do IEPHA cumpria outra agenda em Montes Claros para convidá-lo a conhecer o Parque e analisar a proposta de restauração do casarão da ‘Fazenda Quebradas’ “, explicou Soter, afirmando que o local também possui registros importantes da história de Montes Claros, já tendo sido visitado, inclusive, por várias personalidades, inclusive pelo saudoso ex-presidente Juscelino Kubitschek.

O Parque já está, inclusive, recebendo visitantes nos finais de semana, com agendamento prévio. “Sem dúvida é uma ótima opção para os montes-clarenses e norte-mineiros, e em breve seremos agraciados com a restauração do casarão”, reforçou o secretário, otimista.