Montes Claros – Muita diversão no Trampolim Parque Atração está instalada no Montes Claros Shopping

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de agosto de 2021.

Montes Claros – O passeio no Montes Claros Shopping está mais divertido com o Trampolim Parque, a nova atração que promete divertir crianças de todas as idades.

O Trampolim Parque reúne um misto de atividades esportivas e brincadeiras. Nele, as crianças podem brincar numa grande estrutura com cesta de basquete, escorregador em um super navio Inflável e um mix de atividades incríveis com playground, labirinto de elásticos e muitas outras brincadeiras.

O espaço está montado na Praça de Eventos e é indicado para o público de até 12 anos. Os menorzinhos de até cinco anos devem estar acompanhados por um adulto responsável não pagante. Para crianças PcD, independente da idade, deve entrar com um responsável não pagante.

A atração ficará disponível até o dia 28 de setembro, todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping (segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h). O ingresso custa R$ 30,00, por 30 minutos e mais R$ 1,00 para cada minuto adicional.

Para segurança e bem-estar dos clientes, colaboradores e lojistas, o Montes Claros Shopping reforça a necessidade de seguir as medidas protetivas adotadas como: uso constante de álcool gel disponibilizado nos dispensers em vários pontos do shopping, a obrigatoriedade do uso de máscaras e as regras para distanciamento social.